Завершение запрета на воде может изменяться в зависимости от погодных условий и отдельного региона.

В Украине для охраны рыбных ресурсов периодически вводятся ограничения, с 15 февраля вступают в силу новые ограничения, касающиеся отлова щуки, сообщает Politeka.net.

О том, за лов какой рыбы украинцы могут получить штраф после 15 февраля, отмечается в Правилах любительского рыболовства.

В частности, вводится полный запрет на отлов щуки из-за ее периода нереста, имеющей целью сохранение популяции этой рыбы во время ее размножения. Ограничения охватывают все виды любительского рыболовства на водоемах, где щука нерестится, в том числе спортивная рыбалка и подводная охота, сообщает Політека.

За незаконный отлов щуки предусмотрен штраф в размере 3468 грн или уголовная ответственность.

Согласно "Правилам любительской рыбалки", отлов рыбы запрещается:

во время нереста, с 1 апреля по 30 мая или до 19 июня (в зависимости от типа водоема);

в период зимовки с 1 ноября до начала нереста (дата устанавливается рыбоохранными органами ежегодно).

Завершение запрета может изменяться в зависимости от погодных условий и региона. К примеру, во время зимовки запрещено ловить рыбу в зимовальных ямах, а также учитываются сроки нереста разных видов рыб.

До 30 июня остается запрет на отлов раков. Штраф за незаконный лов одного рака составляет 3 332 грн, а также возможное привлечение к уголовной ответственности. После окончания запрета можно ловить до 30 раков в сутки на одного человека.

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