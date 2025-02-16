Стало известно, почему растут цены на продукты в Украине и что будет весной с рядом продуктов.

Каждый украинский может наблюдать рост расходов на продукты питания, ведь цены уверенно повышаются ежемесячно, сообщает Politeka.net.

Эксперты поделились прогнозом относительно цены на продукты весной.

Инфляция на потребительском рынке в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 составила 1,2%, а за год - 12,9%. В то же время, цены на потребительские товары в Украине выросли. Однако Государственная служба статистики отмечает, что эти темпы инфляции оказались ниже, чем в декабре (1,4%) и ноябре (1,9%) в 2024 году, сообщает Політека.

Это означает, что рост цен на продовольствие и другие потребительские товары ускоряется вместе с инфляцией.

Несмотря на всеобщее подорожание основных продуктов, в январе цена на яйца снизилась на 23,1%, а макароны и сахар подешевели на 0,8% и 0,6% соответственно. Однако сохранятся ли эти выгодные цены на эти продукты, остается под вопросом.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что весной ожидается дальнейшее подорожание, в частности, на продукты из более дешевого сегмента. Это связано с ситуацией в энергетической сфере, а также с общим уровнем инфляции. Он отметил, что в прошлом году при инфляции 12,2% цены на потребительскую корзину выросли на 14%.

Ожидается, что в 2025 году рост продовольственных товаров будет даже больше, в частности, на дешевые продукты — хлеб, овощи и крупы. Также спрос на такие товары увеличится из-за ограничения социальных стандартов, что приведет к росту спроса на более доступные продукты.

Источник: Фокус.

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