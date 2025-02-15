Колебания будут обусловлены атмосферным фронтом, который будет двигаться с северо-запада и принесет больше облаков.

Февраль принес в Украину настоящую зиму с ощутимыми морозами, однако погода в стране вскоре можно измениться, сообщает Politeka.net .

Синоптики прогнозируют кратковременное потепление, во время которого температура может повыситься на несколько градусов, а в некоторых регионах ожидается снег, говорит синоптикиня Натлия Птуха для OBOZ.UA.

В ближайшие выходные, 15-16 февраля, зимняя погода вернется. Синоптики прогнозируют, что к следующему четвергу, 20 февраля, в Украине установится зимняя погода, поскольку могут произойти новые изменения в атмосферных процессах, сообщает Политека.

«Это нельзя назвать потеплением, но в конце этой недели ожидаются определенные колебания. Они будут обусловлены атмосферным фронтом, который будет двигаться с северо-запада и принесет больше облаков. После этого ночные морозы станут менее интенсивными, но это временно, на 14-15 февраля», — отметила синоптик.

С 16 февраля и, вероятно, до середины следующей недели Украина снова будет переживать волну морозов с сильными ночными заморозками, которые в некоторых областях могут быть еще интенсивнее, чем сейчас.

Когда начинается климатическая зима в Украине.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве климатическая зима не фиксировалась уже три года, поскольку температура в зимний период была выше 0°C. В настоящее время в Украине наблюдаются значительные колебания температуры от +5 до -5°C, а кратковременные волны морозов и сильные вьюги также являются последствиями изменения климата.

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