В Украине идет мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но эти ограничения не распространяются на электроэнергию, холодную воду и услугу вывоза мусора, сообщает Politeka.net.

Именно последняя услуга испытывает значительное подорожание в Измаиле Одесской области.

Коммунальное предприятие "Житсервис" сообщило о повышении тарифов на вывоз твердых бытовых отходов в Измаиле с марта 2025 года.

Причинами пересмотра тарифов стали рост стоимости материалов, повышение минимальной заработной платы и увеличение стоимости приемки и захоронения отходов на 47% от ООО "Коммунтранс", сообщает Політека.

Новые тарифы на вывоз ТБО будут выглядеть так:

387,9 грн/м³ – для населения, ОСМД, ЖСК, общественных организаций и бюджетных учреждений

448,08 грн/м³ – для предприятий и коммерческих структур

62 грн/чел – среднемесячная стоимость услуги

Для жителей города тариф увеличится на 12,7% - с 55 до 62 гривен за человека. Это второе повышение стоимости этой услуги в Измаиле: предыдущее произошло в марте 2024 года, когда тариф вырос с 39 до 55 гривен.

Напомним, По информации Госстата, больше всего выросла в цене электроэнергия. Да, тариф подскочил на 63,6%. Кроме того, подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 10,3%;

уборка мусора – на 9,6%;

содержание и ремонт жилья – на 4,2%;

водоснабжение – на 0,7%;

канализация – на 0,6%.

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Напомним, Politeka писала, В одном из украинских городов планируется ограничение теплоснабжения: известно, кому следует быть готовыми.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.