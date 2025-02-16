Известно, в каких видах транспорта с пенсионеров нет права требовать оплаты в 2025 году.

Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд у большинства видов общественного транспорта, вот где они могут воспользоваться этим правом согласно законодательству, сообщает Politeka.net.

В 2025 году установлено, в каких видах транспорта пенсионеры могут путешествовать бесплатно.

Эти льготы закреплены постановлением Кабинета Министров Украины от 17 мая 1993 г. № 354 «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования». Согласно этому постановлению, пенсионеры могут бесплатно путешествовать по троллейбусам, трамваям, автобусам, а также электричкам на пригородных маршрутах, сообщает Політека.

Для бесплатного проезда необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Если в транспорте есть автоматизированная система учета оплаты, пенсионеры должны использовать бесплатно выданный электронный билет.

Однако льготный проезд не распространяется на все виды транспорта. К примеру, за поездки в метро, ​​такси, маршрутках и электричках или поездах междугороднего сообщения нужно будет оплатить.

Напомним также, что отдельные категории пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих определенный трудовой стаж в специализированных областях, могут претендовать на 100% скидку на коммунальные услуги. К таким лицам относятся: медицинские работники и фармацевты, педагоги, работники музеев и библиотек, специалисты по защите растений, работники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования.

Эта льгота также распространяется на приобретение твердого и жидкого отопительного топлива, а также сжиженного газа.

Для того чтобы воспользоваться этой льготой, пенсионеры должны иметь не менее трех лет стажа по соответствующей специальности и быть занятыми на этих должностях на момент выхода на пенсию.

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