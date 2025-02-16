Девочка сразу начала искать отца и брата, которые были в квартире, как только она выбралась, побежала к папе и брату.

12-летняя Арина Журба из Сум самостоятельно выбралась из-под завалов и пыталась спасти своих родных после того, как 30 января российский "шахед" попал в их дом, сообщает Politeka.net.

Как рассказали в сюжете Суспільного, семья жила на шестом этаже многоэтажки на Героев Крут.

Арина вспоминает, что именно готовилась лечь спать, когда БпЛА попал в здание:

"Я шла из кухни, говорила брату: пошли спать. Он говорит: "Сейчас приду". Я легла на пол, одна минута и все. Я услышала, как летит "шахед". , шкаф и плиты. Сначала я выбралась из-под плит, а потом из-под кровати".

Девочка сразу принялась искать отца и брата, которые были в квартире. Как только она выбралась, побежала к папе, он спал в спальне и был полностью обвален, сообщает Політека.

"Я не могла его услышать, звала его на помощь. Я подползала к нему, раскопала голову, и он пришел в себя", - рассказывает Арина.

Старший брат Денис тоже оказался под завалами.

"Я полезла к нему, увидела, что он без сознания, он стонал и задыхался. Я раскрыла его лицо, чтобы он мог дышать, но дальше не смогла помочь - плиты были очень тяжелые. Потом прибыли спасатели. Я сказала им, что брат и папа остаются под завалами. Меня вывели, а потом забрали родные", - к родителям.

2 февраля Денис скончался от полученных травм в больнице. Прощание с ним прошло 4 февраля в Петропавловской церкви. Он стал одиннадцатой жертвой попадания БпЛА в многоэтажку.

Сейчас Арина вместе с родителями живет в новом доме недалеко от старика: "Сначала было страшно спать, не зная, что будет дальше, но сейчас стало легче".

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, "Люди начали кричать": водитель трамвая, попавшего под обстрел КАБов, поделилась воспоминаниями об ударе.

Також Politeka писала, "Не знал сначала, что делать": украинский военный сутки провел в окопе с россиянами, выжить ему помогла хитрость.

Как сообщала Politeka, "После удара Саша был жив": военный моряк исчез во время выполнения задания, мать не оставляет надежд на возвращение сына.