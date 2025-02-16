Мужчина не выполнил обязательство по кредиту ПриватБанка, и банк подал иск на взыскание указанной суммы.

ПриватБанк потребовал от мужчины погасить кредитную задолженность в размере 62 751 гривны, однако он отказывается это делать, утверждая, что не пользовался кредитными средствами , сообщает Politeka.net.

Это дело стало предметом рассмотрения Болградского районного суда Одесской области, решение которого опубликовано 11 февраля 2025 года.

Мужчина не выполняет обязательство по кредиту, и банк подал иск на взыскание указанной суммы. В то же время он отрицает, что получал кредит, и утверждает, что работники ПриватБанка навязали ему кредитную карту вместе с картой для получения зарплаты, но сам он не пользовался кредитными средствами.

Эти обстоятельства подтверждаются расчетом задолженности, приложенным к иску, сообщает Політека.

19 июля 2023 года банк без согласия мужчины увеличил лимит на карте до 75 тысяч гривен, а 22 июля эти средства были переведены на счет магазина в Киеве. Мужчина, увидев списание средств, сразу обратился в банк и полицию, утверждая, что не использовал эти деньги. В результате он подал заявление о мошенничестве по статье 190 часов. 3 Уголовного кодекса Украины.

Суд отказал ПриватБанку в удовлетворении иска. Оказалось, что истец затруднился доказать факт использования кредитных средств ответчиком, поскольку снятие средств произошло в Киеве, а мужчина находился в Болграде. Кроме того, он даже не активировал карту, а обратился в банк и полицию сразу после обнаружения списания средств.

Суд отметил, что истец не опроверг утверждения ответчика о том, что ему навязали оформление кредитной карты как условия открытия зарплатного счета. Также не было доказано, что ответчик способствовал мошенническим действиям или нарушил условия использования карты. Поэтому суд решил, что он не несет ответственности за израсходованные средства.

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