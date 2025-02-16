Использование музыки или видео без наушников также является нарушением дискомфорта.

Водители маршруток имеют право отказать от проезда , если пассажир нарушает нормы поведения, сообщает Politeka.net .

Как отметили специалисты "Бесплатной юридической помощи", существует несколько ситуаций, в которых водитель не может пустить человека в салон.

Кто не может сесть в маршрутку в 2025 году?

Одной из основных причин отказа является состояние алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, курение в салоне также является нарушением, что дает основания водителю не разрешить проезд. Водитель вправе отказаться от льготников, если они не могут предоставить документ, подтверждающий право на льготный проезд, сообщает Политека.

Существуют также запреты на перевозку опасных предметов, среди которых:

наркотики и токсические вещества;

взрывоопасные материалы;

предметы с резким запахом;

неупакованные острые и режущие предметы;

огнестрельное оружие без разрешения и чехлов;

животные, кроме мелких зверей и птиц в клетках, собак в намордниках с поводком, кошек при наличии документов;

громоздкий багаж (более 100x50x30 см или тяжелее 40 кг, предметы длиннее 190 см или диаметром более 30 см).

Что запрещено в салоне маршрутки?

Помимо правил перевозки, есть и нормы поведения внутри салона. К примеру, громкие разговоры по телефону или обсуждение личных тем могут мешать другим пассажирам. Использование музыки или видео без наушников также является нарушением дискомфорта.

К тому же категорически запрещено без необходимости использовать аварийное оборудование, активировать систему экстренного торможения или открывать дверь без надобности. Эти простые правила соблюдают порядок и комфорт для всех пассажиров.

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