Графики отключения электроэнергии 15 февраля 2025, стало известно, нужно ли готовиться к отсутствию света, передает Politeka.net.
В Украине начали чаще применяют экстренные отключения света из-за массированного ракетного обстрела РФ - известно о возможных графиках отключения электроэнергии 15 февраля.
Причиной отключения света в Украине является повреждение энергообъектов во время российских ракетно-дронных атак.
Энергетики работают над тем, чтобы максимально быстро вернуть в работу поврежденное врагом оборудование, и не вводить графики отключения электроэнергии 15 февраля.
Как передает Политека, в Укрэнерго недавно сообщали, что графики отключения света для бытовых потребителей, в частности 15 февраля, пока не прогнозируются.
"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", – сообщили в Укрэнерго.
Как рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в случае снижения температуры на 2-3 градуса в Украине могут быть введены графики отключения света, в частности, 15 февраля.
При температуре минус 10-12 градусов отключения света в Украине могут длиться до 4 часов, с одной-полутора очередями.
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