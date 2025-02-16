Женщина рассказала, что волонтерит для ВСУ с первых дней войны, начав с изготовления мягких ковриков, на которых можно лежать и сидеть.

Мария Залавская, 100-летняя жительница Коростышевской общины на Житомирщине, вместе с дочерью производит для украинских военных подушки-коврики, сообщает Politeka.net.

Суспільне сообщило, что они плетут шерстяные варежки, носки, шапки и пояса для защитников. Все теплые вещи из-за волонтеров передаются на фронт.

Женщина рассказала, что волонтерит для ВСУ с первых дней войны, начав с изготовления мягких ковриков, на которых можно лежать и сидеть. Для этого она использует старые шерстяные вещи, приносимые людьми. Сначала она расплетает их на нити, а затем крючком изготовляет круглые основания для подушек.

«С детства вязала. Вязала береты, шапки, шарфики — себе и подругам. Во время войны плела носки. Еще. Сейчас и я плету основу для подушечек, а моя дочь завершает — наполняет их и сшивает.

Военные, получающие эти подушки, выражают благодарность, передавая ее через волонтеров, сообщает Політека. Мария же желает им здоровья и быстрого возвращения домой: "Дай, Боже, им здоровье и терпение. И чтобы скорее мир был. Чтобы дождаться мира, чтобы все были дома, чтобы они вернулись в свои семьи. Чтобы не страдали там в окопах. Ибо я знаю: там воинам нелегко".

Мария Залавская рассказала, что живет сейчас в постоянной тревоге. Говорит, у нее были три дочери, однако старшая и младшая умерли от осложнений после коронавируса. Средняя дочь Ольга приехала к ней из Львовской области, чтобы ей помогать.

"Она все и всех помнит. Она имеет лучшую память, чем я. Приходит ксендз к маме по пятницам ежемесячно. Ее также поздравляют священники из православной украинской церкви. Поздравляли с 99-летием, со столетием вот недавно. Коростышевский городской голова также поздравлял ее со столетием."

Сейчас Ольга вместе с матерью продолжает волонтерить. Она плетет носки, варежки, шапки и пояса для военных, а также вместе с Марией наполняет подушки и делает все возможное, чтобы ребятам на передовой было тепло и удобно.

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