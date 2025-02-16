Военнослужащие Вооруженных Сил Украины имеют право на финансовую помощь во время лечения, которая включает как основное денежное довольствие по последней должности, так и дополнительное вознаграждение, сообщает Politeka.net .

После истечения четырехмесячного срока, определенного законом, право на получение выплаты сохраняется в случае повторного лечения, сообщило Министерство обороны Украины.

Денежная помощь при лечении военным

После ранения военнослужащие имеют право на получение денежной помощи, сообщает Политека.

Это включает:

основное денежное довольствие, которое не может быть менее 20 100 грн в месяц;

дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн.

Выплаты во время повторного лечения

Выплаты продолжаются в течение первых четырех месяцев лечения. Если потребность в лечении остается даже после этого периода, или военный нуждается в повторном лечении, он снова получает право на денежную помощь.

Сумма пособия остается такой же, как и в начале лечения, однако для продолжения выплаты необходимо предоставить заключение военно-врачебной комиссии, что подтверждает необходимость дальнейшего лечения.

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