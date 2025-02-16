Ситуация на валютном рынке сейчас остается стабильной и контролируемой и такая же будет в 2025 году и в последующие годы.

В 2025 году ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной и прогнозируемой – однако курс валют может несколько изменяться, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил член Совета НБУ Василий Фурман.

Он отметил, что ситуация на валютном рынке остается стабильной и контролируемой, и такая же будет в 2025 году и в последующие годы. С октября 2023 года Национальный банк перешел в режим управляемой гибкости обменного курса.

Это решение стало необходимым из-за разницы между курсами иностранной валюты на наличном и межбанковском рынках, когда курс на наличном рынке превышал межбанковский на 15-20%. Такая ситуация повышала девальвационные ожидания, что усиливало давление на валютный рынок, сообщает Политика.

Комментируя прогнозы по курсу в 2025 году и роль НБУ в управлении им для сдерживания инфляции, он добавил: «С одной стороны, Национальный банк не обнародует свои курсовые прогнозы, у нас нет цели по поводу курса. В то же время, задачей НБУ является сохранение устойчивости валютного рынка. Проще говоря – не дать курсу улететь в космос. Я уверен на 100%, что с этой задачей Национальный банк справится».

Эксперт заключил, что можно ожидать, что в 2025 году курсовые колебания будут умеренными (инфляция должна прогнозироваться начать уменьшаться с середины года и на конец года должна составлять чуть более 8%) и приведение инфляции к цели 5% в последующие годы.

Источник: NV Бизнес.

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