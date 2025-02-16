Правоохранители оперативно разыскали водителя, и вскоре у него могут изъять транспортное средство.

В Коммунарском районе Запорожья водитель автомобиля Ford на пешеходном переходе чуть не наехал на пожилого мужчину, а затем, не прекращая движения, начал конфликтовать с ним, сообщает Politeka.net .

В конфликт вмешался военный, пытавшийся остановить авто, но в результате получил травмы, сообщили в полиции Запорожской области 13 февраля.

По словам полиции, водитель, продолжая движение, несколько минут провез военнослужащего на капоте, пока резко не затормозил. Это привело к падению пострадавшего на землю. Нарушитель не остановился и уехал с места происшествия, прохожие зафиксировали инцидент на камеру, сообщает Политека.

В результате падения мужчина сломал ногу и получил ушибы. Ему оказали медицинскую помощь в больнице.

Правоохранители оперативно разыскали водителя. Автомобиль у нарушителя был изъят и на него могут наложить арест.

Полиция открыла уголовное производство за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины). Кроме того, водителя ждет административная ответственность за нарушение ПДД.

Также Politeka писала о том, что в Ровенской области произошел инцидент, когда группа мужчин мобилизационного возраста напала на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Последние новости Украины:

Как писала Politeka, "Подъехали зелени": суд вынес приговор мужчине, который информировал о местах нахождения ТЦК

Как сообщала Politeka, Мужчина показал полиции фальшивое удостоверение по ТЦК: суд назначил наказание

Также Politeka информировала о том, что Мужчина отказался от мобилизации, считая ТЦК незаконными: суд разобрался с этим вопросом.