Массированные ракетные обстрелы РФ по Украине могут произойти из-за усиления морозов, эксперты считают, что минимум до конца зимы или отопительного сезона Россия может нанести одну или две атаки, передает Politeka.net.
По словам военного эксперта Александра Мусиенко, морозы в Украине усилились, поэтому Россия применяет беспилотники практически каждую ночь.
РФ приостановила ракетные обстрелы и от прошедшего удара фактически прошло около десяти дней.
Как передает Политека, эксперт считает, что враг может накапливать ракеты и воспользоваться морозами в Украине, чтобы создать проблемы в энергетике.
"Но надо понимать, что, скажем, еще на 1-2 массированных обстрела как минимум до окончания зимы, и до окончания отопительного сезона Россия, конечно, может пойти, чтобы создать нам определенные проблемы", - сообщил Мусиенко.
Авиационный эксперт Валерий Романенко тоже считает, что вероятность ракетных обстрелов со стороны РФ повышается, в то же время он добавил, что в России что-то произошло с производством ракет.
"Пока ГУР не сообщает, оно ранее достаточно активно сообщало о количестве ракет в РФ, все время выпуск ракет у них рос, и вдруг россияне выпускают, то 2, то 4 ракеты", - информирует Романенко.
Романенко имеет в виду баллистику, соответствующих ракет, по оценкам эксперта, россияне раньше производили около 40-50 единиц в месяц.
"...но там еще была речь, что какие-то ракеты они получили от Ирана, какие-то пусковые перевозили от КНДР. Поэтому вероятность ракетных ударов с морозами растет. Но я очень хочу ошибаться в этом случае", - подытожил Романенко.
Источник: РБК .
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