Федоров пояснил, что этот сертификат идеальный, поскольку позволяет загрузить собственные фото и добавить интересы, а также персонализировать документ.

В приложении "Дія" появился новый сертификат, подтверждающий, что лицо является холостым , сообщает Politeka.net .

О нововведениях сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Telegram, подчеркнув, что такая инициатива реализуется впервые в мире.

"Не огорчайтесь, если остались без пары на День влюбленных. Мы приготовили для вас цифровой подарок. Цифровизация для пары уже реализована, а теперь мы не забыли и о тех, кто активно ищет свою половинку. Если вы не состоите в браке или уже разведены, обновите " что человек действительно не состоит в браке» , — говорит министр.

Федоров пояснил, что этот сертификат идеальный, поскольку позволяет загрузить собственные фото и добавить интересы, а также персонализировать документ, сообщает Политека.

Кроме того, он содержит QR-код, который можно сканировать в реальном времени, что позволяет публично подать заявление о знакомстве в соцсетях.

«А потом – предложение, брак и все из-за «Дія». У нас это серьезно, а не как на сайтах знакомств» , – добавил он.

Министр подчеркнул, что благодаря «Дія» пользователям больше не нужно тратить время на очереди в учреждениях или продолжать поиски на страницах в соцсетях. Цифровые услуги также защищают от мошенничества, в том числе в романтических делах.

«Мы надеемся, что цифровизация объединит сердца многих украинцев. А в ближайшее время вас ждут новые услуги в «Дія» — «Шлюб онлайн» и «єМалятко» , — подытожил Федоров.

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