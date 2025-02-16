Раньше в деревне были библиотека и клуб, но сейчас от них остались только стены.

В селе Довге, расположенном в 25 км от Чернигова, осталось всего девять жителей - известно, как они живут, сообщает Politeka.net.

Суспільне сообщило, что в начале полномасштабного вторжения городов, по которым жители добирались до Чернигова, взорвали, чтобы остановить наступление российских войск. Теперь расстояние до города увеличилось вдвое, ведь нужно объезжать разрушенные участки.

Михаил, родившийся и выросший в этом селе, вернулся сюда два года назад, приобретя дом рядом с родительским. На заднем дворе он занимается пчеловодством, имеет около сотни ульев и даже построил отдельный дом для сна на пчелах. Однако, по словам его супруги Натальи, они не живут в деревне постоянно, а приезжают в свободное от работы время, сообщает Політека.

Раньше в деревне были библиотека и клуб, но сейчас от них остались только стены. Михаил отмечает, что через несколько лет село может полностью опустеть.

«Вымерло село. Уже через пять лет, я думаю, здесь ничего не будет. Это же я езжу, потому что у меня пасека здесь. А не будет пасеки, не будет здоровья – так я ведь тоже ездить не буду», — говорит он.

В селе нет магазина, и уже 12 лет один частный предприниматель Юрий Артеменко раз в неделю привозит продукты для местных жителей.

«Конфеты, хлеб, яблоки, соль, крупы – все необходимое. Четыре-пять человек постоянно берут у меня. Никто другой сюда не приедет», – отмечает Юрий.

Екатерина и Василий Кулида, также проживающие в Довгом, не имеют собственного транспорта и не могут добраться до Чернигова. Почта ходит раз в месяц, а прессу и новости передает им дочь из Чернигова.

Хотя сейчас в деревне относительно спокойно, Екатерина вспоминает, как в начале войны деревня была под контролем россиян, и ездили их военные.

«Было очень страшно, особенно когда летали самолеты. Я знала, что мои дети там и что самолеты летят, чтобы туда сбросить бомбы», — рассказывает женщина.

Староста Ивашкивского старостинского округа Сергей Рысь рассказал, что согласно документам в селе Долгое насчитывается 11 человек. Фактически проживают – девять.

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