Вопрос доступа налоговых органов к банковской тайне граждан актуален и вызвал резонанс среди украинцев, сообщает Politeka.net .

Соответствующие разъяснения по этому поводу предоставили в Национальном банке Украины (НБУ), пишет Forbes .

Будет ли иметь доступ налоговая к банковской тайне?

Национальный банк Украины категорически отрицает внесудебный доступ государственных органов к банковской тайне. Об этом отмечает глава НБУ Андрей Пышный.

По словам Пышного, даже в Европейском Союзе, к которому Украина стремится присоединиться, строгие международные правила по борьбе с уклонением от уплаты налогов, но ни один из этих нормативных актов не обеспечивает неограниченный доступ к банковской тайне, сообщает Политека.

Андрей Пышный отметил, что НБУ готов к диалогу и оформлению процедур предоставления доступа, но категорически не поддерживает идею бесконтрольного и неограниченного доступа к банковской информации. Он подчеркнул, что именно банковская тайна является основой доверия к финансовой системе и банкам в Украине.

"Поэтому нельзя говорить о раскрытии банковских данных в неконтролируемом и нерегламентированном объеме" , - пояснил Пышный.

Минфин: отмена банковской тайны как часть евроинтеграции

В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко выразил мнение, что банковская тайна "защищает преступников". Он считает, что в рамках евроинтеграции системы банковская тайна должна быть упразднена для налоговиков. Однако министр узнал, что определенным препятствием для этого является недоверие украинцев к государственным органам. К примеру, он не уверен, как именно правоохранители будут использовать эту информацию.

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