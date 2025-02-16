Гороскоп для всех знаков зодиака, узнайте, что звезды приготовили для вас на этой неделе с 17 по 23 февраля 2025 года, пишет Politeka.net.

Поскольку неделя разворачивается с 17 по 23 февраля 2025 года, вселенная выстраивается так, чтобы предложить идеи и возможности для каждого солнечного знака, здесь опубликован гороскоп, передает Politeka.net.

Если вам нужна помощь в карьере, отношениях, личной жизни и многом другом, астрологический гороскоп этой недели от эксперта-астролога помогут вам лучше спланировать неделю.

Как передает Политека, гороскоп для всех знаков Зодиака составлен астрологами:

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2025 г.

Овен (21 марта - 19 апреля) Еженедельный гороскоп

Начало недели будет благоприятным, принеся успех и стабильность в доходе. Вы также получите поддержку от своих братьев и сестер, и ваши планы будут идти гладко. Однако вторник и среда могут принести грусть и ненужные беспокойства о будущем. Но к четвергу и пятнице дела пойдут на лад. Ваше мышление станет позитивным, и вы почувствуете себя счастливым. Вы выполните свои задачи вовремя, и ваши планы будут успешными. Вы также получите поддержку от детей. В субботу ваши планы продолжат успешно продвигаться вперед при поддержке ваших детей.

Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

Согласно прогнозу астролога, «есть вероятность увеличения сбережений. Вам захочется остаться дома до вторника. Доверять другим важную работу может быть вредно. Работа начнется со среды, и есть вероятность больших денежных поступлений в середине недели. Застрявшие деньги также могут быть получены, и вы получите поддержку. Пятница будет обычным днем. А суббота — день, когда нужно быть осторожным. У вас возникнут финансовые проблемы. Также могут возникнуть споры. Будьте осторожны при использовании транспортных средств».

Близнецы (21 мая - 20 июня) Еженедельный гороскоп

С транзитом Луны дела начнут налаживаться. Прошлые проблемы закончатся, и вы почувствуете себя более сильным. Финансовые дела улучшатся, и ваши беспокойства утихнут. Во вторник вы найдете решения проблем, связанных с кредитами. К среде и четвергу будут решены постоянные проблемы. Ваш доход увеличится, и в семье могут произойти радостные события. В пятницу и субботу вы можете почувствовать себя немного обеспокоенным. Также есть шансы извлечь выгоду из земельных вопросов на этой неделе.

Рак (21 июня - 22 июля) Еженедельный гороскоп

Астролог говорит: «Двенадцатая Луна может заставить вас столкнуться с препятствиями в начале недели. Будут трудности с получением средств на необходимую работу. Будут ненужные расходы, и во вторник сохранится напряжение. Со среды дела пойдут на поправку, но будут препятствия в достижении соглашения с финансовыми учреждениями по вопросам, связанным с кредитованием. В четверг доход будет стабильным, и будет улучшение в работе. Вы получите выгоду от контактов. В пятницу будут ненужные неприятности от незнакомых людей. Будет улучшение в работе, и вы останетесь сильными в субботу».

Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

В начале недели вы будете чувствовать себя счастливыми из-за хорошего дохода. Работа будет выполнена вовремя, и вы получите поддержку от других. Однако будьте осторожны в среду и четверг, особенно когда вы находитесь вне дома, так как ошибки других могут создать вам проблемы. Однако с вечера четверга все будет складываться в вашу пользу. Вы получите хорошие новости, а поддержка ваших детей придаст вам сил. Остаток недели вы потратите на позитивные действия. Вы закончите неделю на позитивной ноте.

Дева (23 августа - 22 сентября) Еженедельный гороскоп

Астролог предсказывает: «Транзит Луны создает лучшие условия. Это позволит легко получить все. Есть вероятность добиться большего успеха с меньшими усилиями. Также есть вероятность, что будет сделана какая-то большая работа. Удача будет на вашей стороне во вторник и среду, и ваша сторона будет сильна в спорных вопросах. Будут выгоды в сфере собственности. Вам придется быть осторожными в четверг и пятницу. В уме будет чувство грусти, а также снижение доходов. С утра субботы условия начнут меняться в вашу пользу. Будет возможность путешествовать и получать денежную прибыль».

Весы (23 сентября - 22 октября) Еженедельный гороскоп

Согласно прогнозу астролога, «транзит Луны сохранит доход лучше. Вы получите счастье от детей и одержите победу в судебных делах. Замороженные деньги будут возвращены, а проблемы, связанные с работой, будут решены. Четверг и пятница также будут благоприятными днями. Но будьте осторожны в субботу, так как ваши расходы могут увеличиться, и могут возникнуть другие неожиданные проблемы», пишет Politeka.net.

Скорпион (23 октября - 21 ноября) Еженедельный гороскоп

Эта неделя может принести несколько взлетов и падений. Вы можете столкнуться с некоторыми препятствиями, а расходы могут вызвать беспокойство, поэтому избегайте брать какие-либо кредиты. Однако со вторника по среду вы будете чувствовать себя счастливым и добьетесь успеха с помощью друзей. Удача будет на вашей стороне, и ваш доход увеличится. Четверг и пятница будут хороши для вас, так как все будет сделано вовремя, и успех придет к вам. Суббота принесет счастье и поддержку семьи, и вы преуспеете в своей работе.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

Люди, рожденные под знаком Стрельца, будут рады полной луне, и есть вероятность увеличения дохода на этой неделе. По словам астролога, «вам будет интересно узнать религиозные и природные секреты. Также могут случиться благоприятные путешествия. В среду и четверг может произойти внезапное увеличение расходов, поэтому избегайте дополнительных покупок и споров. Вы будете счастливы от особых успехов и достижений детей в пятницу и субботу. Удача будет на вашей стороне, и неделя будет радостной», пише Politeka.net..

Козерог (22 декабря - 19 января) Еженедельный гороскоп

Начало недели будет позитивным, и вы достигнете большого успеха. Есть шансы обрести богатство и имущество, хотя вы можете потратить немного денег, хвастаясь своим успехом. Во вторник и среду ваш ум будет расслаблен, и вы получите поддержку со всех сторон. Однако в четверг и пятницу вы можете почувствовать себя немного грустно, и ваши расходы могут возрасти. Также могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с детьми. Избегайте выходить из дома в одиночку и будьте осторожны с дорогими вещами. Суббота принесет хорошие новости, так как препятствия в вашей работе закончатся, и вы сможете провести время с друзьями.

Водолей (20 января - 18 февраля) Еженедельный гороскоп

Согласно прогнозу астролога, он говорит, что «на этой неделе влияние пятой луны принесет хорошие результаты. Мужество будет превосходным, и вы получите поддержку от братьев и сестер, детей и семьи. Во вторник и среду вам захочется купить новую недвижимость. На этой неделе есть вероятность путешествия. Вам придется быть осторожным во всем. В четверг и пятницу будет рост счастья». Вы проведете время с семьей и получите возможность посетить благоприятные фестивали. Проблемы на работе закончатся, но в субботу будет некоторое напряжение, пишет Politeka.net.

Рыбы (19 февраля - 20 марта) Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

В начале недели вы можете столкнуться с некоторыми финансовыми трудностями и трудностями в достижении целей. Могут быть ненужные траты, однако ко вторнику вечером дела пойдут на лад, что облегчит достижение ваших целей и управление деньгами. Среда и четверг принесут счастье и поддержку от детей, а также рост доходов и успех в разрешении споров. Пятница и суббота принесут особые достижения, планы путешествий, новые связи и признательность от других.

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