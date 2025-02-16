Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который был "опрокинут" из России в Николаев для корректировки авиаударов по Силам обороны Украины.

Агенту ФСБ грозит до 12 лет заключения за его деятельность во время войны, сообщает Politeka.net.

Как сообщает Служба безопасности Украины, 35-летний мужчина, до начала полномасштабной войны отбывавший наказание за тяжкие преступления в Херсоне, стал агентом российской спецслужбы после того, как был переведен в колонию на территории России.

Там его завербовал сотрудник ФСБ. По его приказу агент приехал в Николаев через третьи страны, где начал осуществлять разведку. Целью его деятельности было собрание информации о местоположениях Сил обороны, их технике и личном составе. В частности, он фотографировал эти объекты и расспрашивал информацию во время бытовых разговоров с местными жителями, сообщает Политека.

Контрразведка СБУ задержала его в Николаеве, а во время обыска изъяла мобильный телефон, с которого он поддерживал связь с российским куратором. По результатам расследования, агент ФСБ уведомлен о подозрении по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения. За это мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

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