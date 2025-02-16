Отметим, что сумма помощи, которую семья может получить, будет варьироваться в зависимости от разных факторов.

В Украине малообеспеченные семьи имеют право на получение социальной помощи , рассчитываемой в зависимости от доходов членов семьи, количества детей и трудоспособных лиц, Politeka.net .

Для того чтобы получить такую ​​помощь, семья должна соответствовать определенным условиям.

Если в семье есть трое детей всех возрастов и двое трудоспособных родителей, помощь, которую предоставит государство, зависит от количества и возраста детей, а также доходов семьи, сообщает Политика.

В качестве примера возьмем семью, где один из детей не достиг 6 лет, другой посещает школу, а третий является студентом. Общий доход семьи за полгода составляет 90 000 гривен, что составляет 15 000 гривен в месяц обоих родителей. В таком случае помощь, которую выплатит государство, составит 1374,75 гривны.

Однако стоит отметить, что сумма помощи, которую семья может получить, будет варьироваться в зависимости от разных факторов, и она может отличаться от результата расчета, осуществленного через специальный калькулятор на сайте "Пятачок".

Также Politeka писала о том, что во многих украинских семьях, где есть одинокая мать и учащиеся дети, возникают вопросы о социальной помощи.

Для поддержки одиноких матерей в Украине предусмотрена социальная поддержка, которая длится до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет, однако в случае, если ребенок продолжает обучение, выплаты могут продолжаться до 23 лет.

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