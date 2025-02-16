Полиция Ровенщины разоблачила банду, которая требовала от местного жителя несуществующий долг , сообщает Politeka.net .

В состав преступной группы вошли трое мужчин в возрасте 45, 39 и 28 лет, сообщили в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры 14 февраля.

По информации правоохранителей, в прошлом году 45-летний житель одолжил своему знакомому 1500 долларов. Когда долг был погашен, заемщик безосновательно насчитал «проценты» и потребовал возврата 3000 долларов, что не имело никакого подтверждения, сообщает Политека.

Вскоре, когда мужчина отказался платить, заемщик привлек двух подельников и начал угрожать. Злоумышленники несколько раз встретились с потерпевшим, применили физическую силу, пригрозили ограничением доступа к его недвижимости, забрали его автомобиль (впоследствии вернули обратно), а также вывезли личные вещи из гаража для продажи.

Правоохранители объявили трем задержанным подозрение по ч. 1 ст. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция этой статьи предусматривает наказание в размере от семи до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суд избрал для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Полиция проверяет их причастность к другим преступлениям.

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