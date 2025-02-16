Семьи погибших имеют право на ежемесячную выплату, размер которой зависит от минимальной зарплаты на начало года.

В 2025 году семьи погибших Героев Украины продолжают получать поддержку от государства в виде льгот и выплат, сообщает Politeka.net .

Рассказываем, какие еще льготы доступны семьям погибших Героев в 2025 году.

Финансовая помощь в случае смерти на войне

Родственники погибших Героев могут получить одноразовое денежное вознаграждение через Пенсионный фонд Украины (ПФУ) при условии, что погибший не получал эти выплаты при жизни. Если у погибшего есть особые заслуги перед Украиной, выплата предоставляется жене, мужу и несовершеннолетним детям. Размер помощи – пять прожиточных минимумов, сообщает Политека.

Ежемесячные выплаты

Согласно Закону "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан" и Постановлением Кабмина №79 семьи погибших имеют право на ежемесячную выплату, размер которой зависит от минимальной зарплаты на начало года. Если есть право на ежемесячную денежную выплату и пенсию или государственную социальную помощь, родственники могут выбрать одну из них.

Доплаты к пенсионным выплатам

Нетрудоспособные члены семьи погибших могут получить прибавку к пенсии. Если один из них нетрудоспособен, прибавка составляет 70% пенсии умершего, если двое и более – 90%.

Прочие льготы

Семьи погибших Героев имеют право на:

Первоочередное бесплатное медобслуживание;

Освобождение от коммунальных платежей;

Бесплатное захоронение и установка надгробий по стандартам Кабмина.

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Как писала Politeka, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

Как сообщала Politeka, после увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

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