Календарь магнитных бурь на февраль 2025 года подскажет, чего стоит ждать от солнечной активности в последний месяц зимы, передает Politeka.net.
Об этом стало известно благодаря данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США (NOAA).
В феврале ожидается несколько магнитными бурями, которые могут вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.
Как передает Политека, геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9.
Сообщается, чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
По предварительным прогнозам метеоисследователей, магнитные бури в конце феврале пройдут в следующие даты:
17 февраля — средняя магнитная буря;
18-19 февраля — сильная магнитная буря;
20 февраля — магнитная буря средней мощности;
24 февраля — сильная магнитная буря.
Нужно отметить, что прогноз магнитных бурь может меняться в течение месяца.
Важно отметить, что прогноз магнитных бурь предварительный, ведь солнечная активность может изменяться.
Нужно следить за обновлениями, чтобы заранее подготовиться к возможным магнитным бурям.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют хорошо высыпаться, придерживаться правильного питания, а также забыть об алкоголе и сигаретах.
Людям с хроническими заболеваниями нужно избегать сильной нагрузки и держать под руками все необходимые лекарственные препараты и телефон для консультации с врачом.
Улучшить самочувствие после магнитных бурь можно с помощью прогулок на свежем воздухе, контрастного душа и полноценного сна.
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