В феврале 2025 года ожидается повышенная геомагнитная активность, которая может вызвать несколько магнитных бурь разной степени интенсивности.

Календарь магнитных бурь на февраль 2025 года подскажет, чего стоит ждать от солнечной активности в последний месяц зимы, передает Politeka.net.

Об этом стало известно благодаря данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США (NOAA).

В феврале ожидается несколько магнитными бурями, которые могут вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Как передает Политека, геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9.

Сообщается, чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

По предварительным прогнозам метеоисследователей, магнитные бури в конце феврале пройдут в следующие даты:

17 февраля — средняя магнитная буря;

18-19 февраля — сильная магнитная буря;

20 февраля — магнитная буря средней мощности;

24 февраля — сильная магнитная буря.

Нужно отметить, что прогноз магнитных бурь может меняться в течение месяца.

Важно отметить, что прогноз магнитных бурь предварительный, ведь солнечная активность может изменяться.

Нужно следить за обновлениями, чтобы заранее подготовиться к возможным магнитным бурям.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют хорошо высыпаться, придерживаться правильного питания, а также забыть об алкоголе и сигаретах.

Людям с хроническими заболеваниями нужно избегать сильной нагрузки и держать под руками все необходимые лекарственные препараты и телефон для консультации с врачом.

Улучшить самочувствие после магнитных бурь можно с помощью прогулок на свежем воздухе, контрастного душа и полноценного сна.

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