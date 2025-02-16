Ознакомьтесь с лунным календарем удачных дней для стрижки волос в феврале, и когда нельзя стричься, названы худшие дни.

Лчшее время для планирования стрижки — с 1-го по 15-й лунный день, когда Луна растет, что способствует укреплению волос и их быстрому росту, узнайте лунный календарь стрижек, передает Politeka.net.

В этот период энергетика особенно благоприятна для изменений, связанных с внешностью.

Однако с 16-го по 26-й день лунного календаря лучше воздержаться от стрижки, так как Луна убывает, и это может замедлить рост волос или ослабить их структуру.

Крайне негативными днями для стрижки являются дни затмений — как лунных, так и солнечных.

Как передает Политека, эксперты говорят, что в такие дни энергетика считается нестабильной, и любые изменения могут привести к нежелательным последствиям.

Кроме того, нежелательно стричься в церковные праздники, так как это может нарушить гармонию и отразиться на здоровье и самочувствии.

Благоприятные дни лунного календаря для стрижки на февраль 2025 года:

20 февраля (23 лунный день)

23 февраля (26 лунный день)

28 февраля (2 лунный день)

27 февраля (30 лунный день)

Неблагоприятные дни лунного календаря для стрижки на февраль 2025 года:

16 февраля (19 лунный день)

19 февраля (22 лунный день)

24 февраля (27 лунный день)

25 февраля (28 лунный день)

Худшие дни лунного календаря для стрижки на февраль 2025 года:

17 февраля (20 лунный день)

18 февраля (21 лунный день)

21 февраля (24 лунный день)

22 февраля (25 лунный день)

26 февраля (29 лунный день)

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