Лчшее время для планирования стрижки — с 1-го по 15-й лунный день, когда Луна растет, что способствует укреплению волос и их быстрому росту, узнайте лунный календарь стрижек, передает Politeka.net.
В этот период энергетика особенно благоприятна для изменений, связанных с внешностью.
Однако с 16-го по 26-й день лунного календаря лучше воздержаться от стрижки, так как Луна убывает, и это может замедлить рост волос или ослабить их структуру.
Крайне негативными днями для стрижки являются дни затмений — как лунных, так и солнечных.
Как передает Политека, эксперты говорят, что в такие дни энергетика считается нестабильной, и любые изменения могут привести к нежелательным последствиям.
Кроме того, нежелательно стричься в церковные праздники, так как это может нарушить гармонию и отразиться на здоровье и самочувствии.
Благоприятные дни лунного календаря для стрижки на февраль 2025 года:
20 февраля (23 лунный день)
23 февраля (26 лунный день)
28 февраля (2 лунный день)
27 февраля (30 лунный день)
Неблагоприятные дни лунного календаря для стрижки на февраль 2025 года:
16 февраля (19 лунный день)
19 февраля (22 лунный день)
24 февраля (27 лунный день)
25 февраля (28 лунный день)
Худшие дни лунного календаря для стрижки на февраль 2025 года:
17 февраля (20 лунный день)
18 февраля (21 лунный день)
21 февраля (24 лунный день)
22 февраля (25 лунный день)
26 февраля (29 лунный день)
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