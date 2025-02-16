Мобильная безопасность становится все более важной, и каждый пользователь должен ответственно подходить к защите своих данных, пишет Politeka.net.

С развитием технологий, появились и новые угрозы для безопасности телефона, в частности, из-за вредоносных программ, которые могут украсть конфиденциальную информацию.

Если раньше доступ к информации о банковских картах или криптовалютных кошельках был практически невозможен, то сейчас злоумышленники могут легко завладеть такими данными, пишет Politeka.net.

Для этого они используют различные вредоносные программы, например, фальшивые онлайн-формы для сбора криптовалюты. Такие программы могут побуждать жертву ввести данные под предлогом срочной проверки или обновления.

Для начала рекомендуется регулярно обновлять операционную систему и другие программы, чтобы снизить количество уязвимостей, через которые злоумышленники могут проникнуть в устройство. Также важно использовать сложные и уникальные пароли, а также двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов в интернет-банкинге, почте и социальных сетях от несанкционированного доступа, делится Politeka.net.

Загружайте приложения только от проверенных разработчиков. В интернете можно найти дополнительную информацию о разработчике или конкретном приложении, а также найти сайт или контактные данные.

Будьте в курсе возможных функций вашего устройства. Неосторожное использование функции Touch ID может привести к краже ваших личных данных или средств с банковской карты.

Не открывайте подозрительные файлы и ссылки в письмах от незнакомых отправителей. Злоумышленники часто используют зараженные письма или SMS-сообщения для фишинговых атак. Особенно много таких сообщений бывает в сезон скидок и акций.

Будьте внимательны при совершении онлайн-покупок. Остерегайтесь слишком заманчивых предложений, особенно тех, которые обещают купить что-то по невероятно низкой цене — это часто схема для кражи денег или заражения смартфона. Согласно статистике, почти каждый третий человек сталкивался с давлением предложений «поторопись, купи только сегодня».

Для повышения безопасности вашего телефона важно установить антивирусное ПО. Смартфоны стали полноценными компьютерами, которые хранят и используют личную информацию, поэтому защита устройства от вредоносных программ — необходимая мера безопасности.

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