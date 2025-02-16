Февраль - это месяц, в котором мы можем начать посев и проращивание многих семян весенних и летних культур.

Единственное, что мы должны учитывать для правильного проращивания в феврале пользуясь посевным календарем, это то, что это должно быть сделано в защищенных или обогреваемых грядках, передает Politeka.net.

Воздействие солнца увеличивается, поэтому вжно знать посевной календарь до конца февраля и чем заняться в этот период.

Как передает Политека, пришло время хорошо спланировать, что мы собираемся посадить в нашем огороде в этом году, и освободить место для растений, которые появятся, узнайте посевной календарь до конца февраля.

Посевной календарь до конца февраля:

Внутри в горшках:

Огурец

Побеги гороха

Миниатюрный болгарский перец

Листья чеснока

Салат-латук

Предварительный посев в помещении и последующая посадка на огороде:

Сельдерей

Лук-порей

Артишок

Капский крыжовник

Майоран

Тимьян

Предварительный посев в помещении в феврале и последующая посадка в парник:

Баклажан

Сладкий перец

Брокколи

Выращиваем в теплице в феврале:

Портулак

Шпинат

Салат

Укроп

Свекла (выращивается ради листьев)

Руккола

Побеги гороха

Бок-чой

Редис

Озимые/предпосевные растения в теплице:

Черная капуста

Зелёная капуста

Брокколи

Брюссельская капуста

Остроконечная капуста и Цветная капуста

Цветущая

капуста

Фиолетовая капуста.

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