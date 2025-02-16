Единственное, что мы должны учитывать для правильного проращивания в феврале пользуясь посевным календарем, это то, что это должно быть сделано в защищенных или обогреваемых грядках, передает Politeka.net.
Воздействие солнца увеличивается, поэтому вжно знать посевной календарь до конца февраля и чем заняться в этот период.
Как передает Политека, пришло время хорошо спланировать, что мы собираемся посадить в нашем огороде в этом году, и освободить место для растений, которые появятся, узнайте посевной календарь до конца февраля.
Посевной календарь до конца февраля:
Внутри в горшках:
Огурец
Побеги гороха
Миниатюрный болгарский перец
Листья чеснока
Салат-латук
Предварительный посев в помещении и последующая посадка на огороде:
Сельдерей
Лук-порей
Артишок
Капский крыжовник
Майоран
Тимьян
Предварительный посев в помещении в феврале и последующая посадка в парник:
Баклажан
Сладкий перец
Брокколи
Выращиваем в теплице в феврале:
Портулак
Шпинат
Салат
Укроп
Свекла (выращивается ради листьев)
Руккола
Побеги гороха
Бок-чой
Редис
Озимые/предпосевные растения в теплице:
Черная капуста
Зелёная капуста
Брокколи
Брюссельская капуста
Остроконечная капуста и Цветная капуста
Цветущая
капуста
Фиолетовая капуста.
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