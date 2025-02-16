На неделе с 17 по 23 февраля холодная погода продлится, синоптики дали прогноз, когда будет потепление.

Ранее сообщалось что погода в феврале 2025 года будет теплее нормы, средняя температура воздуха в последний месяц зимы ожидалась от -3 до +2, передает Politeka.net.

Однако по словам синоптиков, в ближайшие недели будут сохраняться морозы, вероятно, потепление начнется после 20 февраля из-за изменения синоптических процессов.

Погода в Украине на неделю с 17 по 23 февраля ожидается нестандартной как на конец зимы, появился прогноз погоды на февраль, его представили синоптики Украинского гидрометцентра.

Средняя температура воздуха в последний месяц зимы ожидается в промежутке от -3 до + 2, это 1,5-2 градуса выше февральской нормы.

Погода в феврале 2025 года должна быть теплее нормы, месячное количество осадков ожидается на уровне 25-65 мм, меньше нормы, такой прогноз дали в Укргидрометцентре.

Как передает Политека, ранее синоптики сообщали, что на Украину обрушился атмосферный фронт со снегом. Ночью ожидаются морозы, а вот днем будет потепление и оттепель.

"Однако из-за изменения воздушных масс, скачков атмосферного давления, увеличения облачности, влажности и колебания температуры воздуха возможны обострения сердечно-сосудистых и бронхо-легочных недугов. Головные боли, прыжки артериального давления, сонливость, на дорогах и тротуарах", - предупредили синоптики.

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