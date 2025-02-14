Андрей Шевченко провел пресс-конференцию, где ответил на несколько острых вопросов, касающихся украинского футбола.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко высказался по поводу вингера сборной Украины и лондонского Челси Михаила Мудрика после информации о положительном тесте на допинг, передает Politeka.net.

Об этом Шевченко рассказал во время пресс-конференции, посвященной году в должности президента УАФ.

«К нам пришли запросы от его юристов. Мы в переписке с ними. Жаль, что так сложилось. Михаил Мудрик очень важен для национальной команды. Мы его будем поддерживать», – сказал Андрей Шевченко.

Как сообщала Politeka.net, в декабре минувшего года Мудрик сдал положительный допинг-тест. Английский клуб отстранил от тренировок футболист, а также начал собственное расследование.

Несмотря на отстранение украинца от игр Челси внес игрока в заявку на плейоф Лиги конференций.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Как сообщала Politeka.net, также Андрей Шевченко рассказал о своем отношении к известному грузинскому экс-футболисту Кахе Каладзе, который играл вместе с украинцем, но сейчас является пророссийским политиком в Грузии.

«Я не общаюсь с Каладзе, я поддерживаю нашего президента в этом вопросе. Для меня Каладзе не существует», - отметил президент УАФ.

С такой же позицией Шевченко высказался об Анатолии Тимощуке, экс-футболисте донецкого Шахтера и сборной Украины.

"Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества, моя и всех нас", - заявил Андрей Шевченко.

Напомним, Politeka.net писала, что уроженец Луцка Тимощук работает помощником тренера в питерском Зените. После полномасштабного вторжения он никак не высказался по агрессии России, что стало причиной для введения санкций против него.

Так, Тимощуку запретили заниматься любой деятельностью, связанной с футболом пожизненно. Однако спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию Тимощука, который требовал снять санкции, наложенные на него УАФ.

Как сообщала Politeka.net, стало известно, кто из знаменитых спортсменов сражается за Украину.



Также, как передает Politeka.net, Андрей Шевченко указал на явную ложь России.