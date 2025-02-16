Если телефон выключен или разряжен, можно все равно его найти с помощью функции удаленного слежения, пишет Politeka.net.

Чтобы найти потерянный Android-смартфон, важно заранее включить удаленное управление устройством.

В большинстве современных моделей по умолчанию предустановлена служба «Find My Device» (Найти устройство), которая позволяет отслеживать местоположение телефона, блокировать его и удаленно стирать данные, пишет Politeka.net.

Если этот сервис не активирован, необходимо зайти в настройки, открыть раздел безопасности, найти пункт, связанный с администраторами устройства, и включить функцию «Find My Device». Далее нужно убедиться, что в настройках местоположения включен режим высокой точности, а также активирована история местоположений Google, что позволит отслеживать передвижения телефона, делится Politeka.net.

Когда устройство потеряно, его можно найти с помощью веб-сервиса Google «Find My Device». Для этого потребуется открыть браузер на любом компьютере или другом смартфоне, перейти на сайт поиска устройств Google и войти в аккаунт, к которому привязан телефон.

После этого система отобразит его местоположение на карте. Если устройство включено и подключено к интернету, доступно несколько действий: можно подать звуковой сигнал, чтобы смартфон начал звонить даже в беззвучном режиме, заблокировать экран и выйти из аккаунта, а в крайнем случае — стереть все данные, чтобы они не попали в чужие руки.

Дополнительно можно использовать сторонние приложения для поиска и защиты смартфона. Некоторые из них позволяют не только отслеживать устройство, но и делать скрытые снимки с камеры, отправлять на почту координаты, а также включать громкую сирену.

Среди популярных решений выделяются программы Life360, Cerberus, Prey Anti Theft, Lost Android и Where’s My Droid. Эти приложения предоставляют расширенные функции, включая удаленный контроль, автоматические уведомления при смене SIM-карты и возможность получения данных о последних действиях на устройстве.

Напомним, ранее Politeka рассказывала, как узнать, что ваш Android-смартфон взломали.

Также Politeka сообщала, что у "Киевстар" есть функция, которая поможет узнать местонахождение человека по номеру телефона.

Кроме того, политека объясняла, что делать, если смартфон не подключается к Wi-Fi.