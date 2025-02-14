Приватбанк живой банкинг - это система онлайн-доступа к банковским услугам через Интернет, которая позволяет украинцам управлять своими финансами без необходимости посещать отделение банка, пишет сайт Политека.

Приватбанк живой банкинг – удобный инструмент, который значительно облегчает управление деньгами. Большинство украинцев уже пользуются этим сервисом, пишет Политека.

В Приватбанке живом банкинге интуитивно понятный интерфейс и простое меню позволяют быстро выполнять любые финансовые операции. Вы можете переводить средства, открывать депозиты и закрывать счета с компьютера или мобильного телефона.

В Приват24 вы всегда имеете доступ к информации о своих счетах, кредитах и ​​депозитах. Вы можете легко контролировать лимиты кредитных карт и просматривайте выписки по всем счетам, сообщает Политека.

В Приватбанке живом банкинге вы можете оплатить коммунальные услуги: оплачивать счета за воду, газ, электроэнергию, телевидение, мобильную и городскую связь, а также Интернет в любое время суток и в любой день недели.

В Приват24 доступны билеты на поезд или автобус. Выбирайте направление, место и дополнительные услуги, а QR-код билета можно сохранить на смартфоне и предъявить при посадке без необходимости печати. По информации Политеки, также в некоторых городах есть возможность оплачивать проезд с помощью смартфона в общественном транспорте. Для этого используйте Приватбанк живой банкинг и отсканируйте QR-код в трамвае, троллейбусе или автобусе, а затем выбрать в приложении Приват24 карту для оплаты.

В Приватбанке живом банкинге можно открыть счет ФЛП всего через пять минут через приложение "Приват24". Данные заполняются автоматически, а сам процесс очень простой и быстрый. Украинцам доступен тариф "Бизнес Старт" – счет открывается бесплатно, и первые три месяца нет абонплаты. А если открыть счет через "е-Предприниматель" на портале "Дия", можно выиграть 100 000 грн на новую офисную технику.

Айтишникам предлагают тариф "ИТ-эксперт" без комиссий на основные операции, снятие денег и P2P-переводы. А еще — доступ к премиум-услугам, включая персонального банкира и консьерж-сервис.



Напомним, как сообщала Политека, в ПриватБанке обратились к пенсионерам с объяснением выплат на карточку, которые могут задерживать.



Также Политека писала, что ПриватБанк сейчас испытывает трудности с выпуском новых банковских карт, поэтому клиентам рекомендуют и дальше использовать старые карты, даже если их срок действия завершился.

