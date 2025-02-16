В современном мире важно знать, как и где злоумышленники используют различные методы для взлома паролей – от простого перебора до социальной инженерии, пишет Politeka.net.

Защитить личные данные на телефоне и другой технике от киберпреступников – одна из ключевых задач пользователей в цифровую эпоху.

Злоумышленники применяют различные методы, чтобы взломать аккаунты и получить доступ к персональной информации. Понимание этих методов и соблюдение рекомендаций по безопасности помогут избежать серьезных последствий, пишет Politeka.net.

Пароли бывают двух видов. Одноразовые генерируются автоматически и отправляются в виде SMS или сообщения в мессенджере. Их используют для подтверждения номера телефона при входе в сервисы, например, в «Мой Киевстар». Постоянные пароли задаются пользователем самостоятельно и применяются для доступа к различным учетным записям, делится Politeka.net.

Существует несколько способов, с помощью которых злоумышленники могут подобрать пароль.

Прямой перебор – метод, при котором компьютерная программа автоматически тестирует тысячи вариантов паролей. Простейшие комбинации вроде «12345», «qwerty» или «password» взламываются практически мгновенно.

Атака с использованием словаря основана на предположении, что многие пользователи применяют распространенные слова или их вариации. Например, комбинации «guest123», «admin2024» или «p@ssw0rd» легко предсказуемы.

Чтобы создать надежный пароль, необходимо соблюдать несколько принципов. Он должен быть достаточно длинным – не менее восьми символов, содержать комбинацию букв в разных регистрах, цифр и специальных символов. Недопустимо использовать словарные слова, личные данные или простые числовые последовательности.

Оптимальный вариант – парольная фраза длиной от 16 символов с осмысленными, но измененными словами. Если сложно придумать уникальный пароль, можно воспользоваться генератором паролей.

Если злоумышленники получают пароль, они могут завладеть учетной записью, перевыпустить SIM-карту, получить доступ к онлайн-банкингу и списать средства. Чтобы предотвратить такие угрозы, важно привязать SIM-карту к паспортным данным, если используется предоплаченная связь, и по возможности выбрать контрактный тариф.

Передавать пароли, даже сотрудникам мобильных операторов, категорически запрещено – настоящие представители компаний никогда их не запрашивают. Регулярное обновление паролей и использование отдельных комбинаций для разных сервисов минимизирует риск утечки данных.

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