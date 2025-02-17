В современном мире отказ от общественного Wi-Fi вряд ли был бы удобным, поскольку это удобный способ оставаться на связи в любых условиях.

Несмотря на комфорт, использование общественных точек доступа Wi-Fi может нести угрозу безопасности.

В местах с открытым Wi-Fi существуют риски, особенно при просмотре веб-страниц или работе в сети. Чтобы минимизировать опасности, необходимо соблюдать несколько ключевых правил, делится Politeka.net.

Не подключайтесь к открытым сетям Wi-Fi автоматически. Многие современные устройства предлагают автоматическое подключение к открытым точкам доступа, что, хотя и удобно, увеличивает риск подключения к фальшивым сетям, созданным киберпреступниками.

Не вводите личные данные, такие как логины, пароли или другую конфиденциальную информацию, при использовании общедоступного Wi-Fi. В случае взлома такой сети хакеры могут перехватить эти данные, что даст им доступ к вашим личным аккаунтам, электронной почте или файлам в облачных хранилищах.

Регистрация новых аккаунтов также является опасной в общественных сетях. При вводе личных данных, таких как имя, адрес или банковские реквизиты, можно непреднамеренно предоставить хакерам доступ к своей личной информации. Чтобы минимизировать этот риск, лучше использовать частные Wi-Fi сети для таких действий, сообщает Politeka.net.

Не подтверждайте свою личность через общедоступные сети. Некоторые сервисы могут запросить подтверждение личности через фотографию паспорта или биометрические данные.

Не вводите данные о платежах и не совершайте покупки через открытые сети Wi-Fi. Хакеры могут перехватить ваши банковские данные во время онлайн-покупок. Для таких операций лучше использовать мобильный интернет или точку доступа с защищенным соединением.

Избегайте использования онлайн-банкинга в общественных Wi-Fi сетях. Такие сети могут быть уязвимы для атак типа Man-in-the-Middle, когда хакер перехватывает ваш трафик. Лучше подключаться к онлайн-банкингу через мобильный интернет, что значительно более безопасно.

Никогда не оставляйте свои устройства без присмотра в общественных местах, особенно если они подключены к открытым сетям Wi-Fi. Ваши устройства могут стать целью хакеров, пока вы отсутствуете.

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