Календарь магнитных бурь, вспышек на Солнце, обновляется по мере поступления данных от спутников и лабораторий со всего мира.

Эксперты рассказали о календаре магнитных бурь, также дано советы врачей, как подготовиться к этим дням для того, чтобы улучшить самочувствие, передает Politeka.net.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности в выходные 15-16 февраля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 15 февраля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень) – это ощутимые магнитные волнения, которые будут сохранять мощность в воскресенье, 16 февраля.

Как передает Политика, стоит отметить, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Прогноз предыдущий, ведь солнечная активность может изменяться.

Важно следить за обновлениями, чтобы подготовиться к возможным магнитным колебаниям.

В дни магнитных бурь ученые с медиками рекомендуют хорошо высыпаться, соблюдать правильное питание, а также забыть об алкоголе и сигаретах.

Людям с хроническими заболеваниями нужно избегать сильных нагрузок и держать под руками все необходимые лекарственные препараты и телефон для консультации с врачом.

Улучшить самочувствие после магнитных бурь можно с помощью прогулок на свежем воздухе, контрастного душа и полноценного сна.

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