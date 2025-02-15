В Украине ощутимо выросло потребление электроэнергии из-за похолодания, узнайте, будут ли графики отключения света 16 февраля, передает Politeka.net.

В Укрэнерго сообщили, что одновременное включение мощных приборов в часы максимального потребления ведет к перегрузкам энергосистемы.

В результате могут вернуться графики отключения света бытовым потребителям.

Как передает Политека, об этом сообщили в "Укрэнерго" и рассказали, как можно избежать графиков отключения света 16 февраля.

Пытаться не включать несколько мощных приборов в одно время в период с 7.00 до 11:00, а также с 15:00 до 21:00.

Также следует по очереди включать электроплиту, чайник и обогреватель.

Перенесите пользование мощной техникой на ночные часы, избегая пика потребления, то есть после 11:00 и после 21:00.

Чтобы попытаться избежать графикой отключения света 16 февраля, выключайте из розетки неиспользуемые приборы, в режиме ожидания "они потребляют достаточно много".

Замените лампы накаливания на энергосберегающие.

Не забывайте выключать освещение в комнатах, в которых никого нет.

Как рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в случае снижения температуры на 2-3 градуса в Украине могут быть введены графики отключения света, в частности, 16 февраля.

При температуре минус 10-12 градусов отключения света в Украине могут длиться до 4 часов, с одной-полутора очередями.

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