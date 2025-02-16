Водители должны быть особенно внимательны на дорогах, держаться безопасной скорости и избегать резких маневров.

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о значительном похолодании, которое охватит страну уже 16 февраля, сообщает Politeka.net .

Согласно ее прогнозу , морозы усилятся с 15-16 февраля и продлятся минимум неделю.

Ожидается, что температура будет низкой до конца февраля, а потепление возможно только после 24 числа.

В западных регионах возможен небольшой снег. Температура ночью упадет до -6...-11°C, в Карпатах - до -15°C. Днем будет от -1 до -6°C, в Закарпатье - до +2°C. На севере также прогнозируется снег, северо-западный ветер 5-10 м/с, температура днем ​​от -3 до -8 °C, ночью - от -11 до -16 °C. В центральных областях ожидается переменная облачность без существенных осадков, но на дорогах гололедица. Ночью температура опустится до -7…-12°C, днем ​​от -1 до -6°C, сообщает Политека.

Южные области испытывают сухую и прохладную погоду с местными гололедицами. Ветер северо-западный, скорость 5-10 м/с. Ночью температура стекла -4…-9 °C, днем ​​от -4 до +1 °C. В восточных областях обещают без осадков, однако на дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью будет колебаться от -10 до -15°C, а днем ​​от -4 до -9°C.

Из-за резкого похолодания водителям следует особенно внимательными на дорогах, держаться безопасной скорости и избегать резких маневров. Пешеходам следует выбрать обувь с нескользкой подошвой и быть осторожными на пешеходных переходах.

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