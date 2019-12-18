Український стронгмен, «найсильніша людина світу» Василь Вірастюк вже приготувався до Дня Святого Миколая, щоб привітати діточок.

Василь відправився на Західну Україну, де на україно-румунському кордоні, в образі священика привітав діточок з новорічними святами, виклавши фото з цієї події в Instagram. Крім цього, спортсмен запропонував звертатися до нього, якщо хтось захоче, щоб Василь привітав дітей або приїхав на чийсь день народження в якості тамади.

Титул «Найсильніша людина світу» вперше Вірастюк отримав в 2004 році, а в 2007-му повторив власний успіх, ставши чемпіоном світу.

Вперше в кіно знявся в 2009 році, це була кінострічка «Як козаки ...», де Василь постав в образі коваля. У 2011-му з'явився в кліпі для групи «Бумбокс», а ще через 2 роки зіграв Велета в картині «Іван Сила».

З 2016 та 2017 років роках Василь знімався для студії «Дизель-шоу», а в 2018-м - в першому випуску нового шоу «Жіночий квартал». Тоді ж взяв участь в українському шоу «Зважені та щасливі».

Півроку тому Василь Вірастюк позбувся старшого брата Романа - у нього зупинилося серце. Роман Вірастюк є срібним призером чемпіонату Європи-1994 року в штовханні ядра. Він також тричі брав участь в Олімпійських іграх і був багаторічним капітаном збірної України з легкої атлетики.

Раніше Василь втратив першу дружину під час сходження лавини на гірськолижному курорті в Туреччині, а через чотири роки друга дружина потрапила в ДТП і зараз змушена постійно приймати ліки. Друга дружина Вірастюка Інна в 2010 році потрапила в ДТП, після цього у неї діагностували черепно-мозкову травму.

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