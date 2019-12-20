Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич став головним тренером російського Ротора

Волгоградський клуб екс-наставник Динамо офіційно прийме 12 січня, на зборах в Туреччині, коли команда вийде з відпустки, повідомляє прес-служба клубу.





Стало відомо, що допомагати Хацкевичу в новому клубі будуть старший тренер Максим Шацьких, тренер з фізпідготовки Віталій Шпанюк і тренер воротарів Віталій Варивончик.

Про термін дії контракту з Ротором не повідомляється, хоча напередодні в ЗМІ говорилося про контракт до 2021 року.

Додамо, що Ротор виступає в ФНЛ - другому за рангом турнірі Росії. Після 25 зіграних турів команда лідирує в турнірній таблиці першості, маючи в активі 52 очки.

Варто відзначити, що Хацкевич був звільнений з поста тренера київського Динамо в серпні 2019 року. На його місце прийшов Олексій Михайличенко.

Раніше також повідомлялося, що Хацкевич претендував на посаду головного тренера брестського Динамо, в якому грають українці Олександр Нойок та Артем Мілевський.

В інтерв'ю YouTube-каналі Вацко Live екс-наставник Біло-синіх жорстко пройшовся по головному редактору журналу Футбол Артему Франкову і його заступнику Андрію Шахову.

Зокрема, білоруський фахівець розповів, як ці журналісти реагували на результати команди під його керівництвом.

«Андрій Шахов позиціонує себе таким вболівальником зі стажем, який переживає за Динамо. І Франков. Я бачу цих людей тільки тоді, коли команда летить кудись на якийсь міжнародний матч. Я бачу, в якому вигляді вони знаходяться в цій лаунж-зоні. Вони журналісти, вони летять ще й по роботі.



Потім я цих людей бачу після п'яти-шести годин на прес-конференції, в якому вони стані. Бачу, як вони себе ведуть, як поводився Франков на прес-конференції в Швейцарії після Янг Бойз, він був примою. Я бачу, який настрій у них після перемоги, і яке після поразки або нічиєї.



Після виграшною зустрічі жодного питання не ставить від Шахова. Якщо команда виграла, то він в сторонці, з комп'ютером, келишок пива, бутерброд. Команда програла - в першому ряду тягне руку. Таке відчуття, що людина купила собі вентилятор і поставив його біля унітазу. І він терпить, чекає, йому вже в туалет хочеться, але немає приводу, щоб ось це го * але на вентилятор пустити. І як тільки з'являється привід - г * вно летить на всі боки», - заявив Хацкевич.