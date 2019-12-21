Голкіпер Реала і збірної України Андрій Лунін найближчим часом знову змінить місце роботи

Зараз воротар знаходиться на правах оренди в клубі Вальядолід, проте в найближчому майбутньому керівництво мадридського Реала планує відкликати українця з оренди, повідомляє Cadena Ser.

За даними джерела, "вершкові" вже визначилися з наступною командою для українського футболіста - їй стане Альмерія, яка виступає в Сегунді, а її головним тренером є екс-гравець Реала Гуті.

Лунін зіграв за Вальядолід лише в останньому матчі команди в Кубку Іспанії. До слова, воротар свою першу гру відстояв на нуль.

Також представники нинішньої команди воротаря підтвердили, що готові відпустити гравця назад в Реал.

Відзначимо, що в минулому сезоні український голкіпер на правах оренди виступав за Леганес, але стати основним воротарем команди також не зміг.







Раніше повідомлялося, що український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін був включений в рейтинг головних талантів світового футболу.



Відповідний список футболістів склало авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport.



У топ-60 потрапили кращі футболісти світу до 20 років, серед яких виявився і воротар збірної України.





Андрій Лунін, який минулого сезону виступав в оренді в Леганесі і став чемпіоном світу в складі збірної України U-20, зайняв в рейтингу 34-е місце.



Очолив список світових футбольних талантів вінгер дортмундської Боруссії Джейдон Санчо. На другій позиції розташувався захисник Маттейс де Лігт, який перейшов цього літа з Аякса в Ювентус, а на третій - півзахисник Байєра Кай Хаверц.

Нагадаємо, що літом 2018 року Андрій Лунін покинув луганську Зорю, підписавши контракт з мадридським Реалом.

Як повідомляла Politeka, раніше тренер Леганеса прокоментував дебют Луніна за команду.

Також Politeka писала про подробиці трансферу Луніна із Зорі в мадридський Реал.