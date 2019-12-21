Голкіпер Реала і збірної України Андрій Лунін найближчим часом знову змінить місце роботи

Зараз воротар знаходиться на правах оренди в клубі Вальядолід, проте в найближчому майбутньому керівництво мадридського Реала планує відкликати українця з оренди, повідомляє Cadena Ser.

За даними джерела, "вершкові" вже визначилися з наступною командою для українського футболіста - їй стане Альмерія, яка виступає в Сегунді, а її головним тренером є екс-гравець Реала Гуті.
Лунін зіграв за Вальядолід лише в останньому матчі команди в Кубку Іспанії. До слова, воротар свою першу гру відстояв на нуль.

Також представники нинішньої команди воротаря підтвердили, що готові відпустити гравця назад в Реал.
Відзначимо, що в минулому сезоні український голкіпер на правах оренди виступав за Леганес, але стати основним воротарем команди також не зміг.

Андрей Лунин


Раніше повідомлялося, що український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін був включений в рейтинг головних талантів світового футболу.

Відповідний список футболістів склало авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport.

У топ-60 потрапили кращі футболісти світу до 20 років, серед яких виявився і воротар збірної України.

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Андрей Лунин


Андрій Лунін, який минулого сезону виступав в оренді в Леганесі і став чемпіоном світу в складі збірної України U-20, зайняв в рейтингу 34-е місце.

Очолив список світових футбольних талантів вінгер дортмундської Боруссії Джейдон Санчо. На другій позиції розташувався захисник Маттейс де Лігт, який перейшов цього літа з Аякса в Ювентус, а на третій - півзахисник Байєра Кай Хаверц.

Нагадаємо, що літом 2018 року Андрій Лунін покинув луганську Зорю, підписавши контракт з мадридським Реалом.

Як повідомляла Politeka, раніше тренер Леганеса прокоментував дебют Луніна за команду.

Також Politeka писала про подробиці трансферу Луніна із Зорі в мадридський Реал.

 