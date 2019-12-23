Еліна Світоліна тренується не тільки на тенісному корті

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася з шанувальниками фото з готельного номера в Дубаї.

Тенісистка прямо в кімнаті зайнялася йогою і оригінально підписала свої вправи.

"Займаюся йогою або заміряю кімнату?", - жартома запитала Еліна в Instagram.

До речі, краща українська тенісистка Еліна Світоліна продемонструвала шанувальникам нове яскраве фото.

У перервах між підготовкою до нового сезону четверта ракетка світу взяла участь у відвертій фотосесії, один знімок з якої виклала у своєму Інстаграмі, оновивши заставочное фото своєї сторінки в соціальній мережі.

На фотографії Еліна Світоліна позує в купальнику в наповненій водою ванні, демонструючи свою прекрасну фігуру.

Образ спортсменки доповнюють тенісні м'ячики, які плавають поруч з нею. При цьому краща українська тенісистка також відверто демонструє татуювання левиці на лівому стегні.

Нагадаємо, що Світоліна вразила гарячим фото, виставивши напоказ соковиті форми.

Як повідомляла Politeka, Світоліна без сорому оголила свою головну гордість в гарячій фотосесії.

Також Politeka писала, що найкрасивіші дівчата українського спорту захоплюють вишуканістю.