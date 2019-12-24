Гравець підтвердив свою участь у тренувальному зборі киян

Форвард «Динамо» Назарій Русин розповів про дострокове повернення в київський клуб з оренди в «Зорі»

«Так, дійсно, я достроково повертаюся в «Динамо» і вирушу з першою командою на зимові збори. Я дуже радий повернутися додому».

Зазначимо, що за луганчан Русин зіграв 17 матчів, в яких забив сім м'ячів.

Рішення тренерського штабу "біло-синіх" може бути пов'язане з проблемами навколо нападника Артема Бесєдіна.

До речі, форвард київського Динамо Артем Бесєдін не пройшов допінг-тест після матчу в єврокубках і тепер усунений від футболу

В українському футболі розгорівся черговий великий скандал. На цей раз він пов'язаний з допінгом. Як стало відомо, форвард київського Динамо Артем Бесєдін не пройшов допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу ЛЄ проти Мальме.

23-річний нападник відсторонений на 30 днів від будь-якої футбольної діяльності.

На даний момент з'ясовуються всі нюанси та обставини з даного питання.

У поточному сезоні футболіст забив 8 голів і зробив 2 передачі в 23 матчах за київський клуб.

Відзначимо, що раніше в чемпіонаті України на допінгу попадався захисник Шахтаря Даріо Срна. У допінг-пробі у внесоревновательный період у хорвата були виявлені нетипові показники компонентів ендогенного стероїдного профілю.

Враховуючи те, що Срна визнав, що нібито ненавмисно порушив правила, а також вислухавши пояснення гравця, Національний антидопінговий центр застосував до футболіста санкцію у вигляді 17-місячного відсторонення.

Таким чином, Срну допустять до участі в змаганнях по 22 серпня 2018. Відзначається, що хорватський захисник зможе повернутися до тренувань з командою за два місяці до закінчення строку відсторонення, тобто з 22 червня 2018 року.

Після допінгового скандалу і завершення терміну дискваліфікації хорватський футболіст провів минулий сезон в італійському Кальярі.

Після закінчення терміну контракту з клубом з Сардинії Даріо Срна залишив команду в статусі вільного агента і прийняв рішення завершити кар'єру футболіста.

Після цього 37-річний хорват повернувся в донецький клуб і увійшов до тренерського штабу нового наставника Гірників Луїша Каштру.

Даріо Срна виступав за Шахтар з 2003 по 2018 рік і встановив абсолютний рекорд клубу за кількістю ігор. За 15 років у донецькому клубі хорватський захисник провів 536 матчів і забив 49 голів, вигравши з командою 26 трофеїв: Кубок УЄФА, десять чемпіонських титулів, сім Кубків і вісім Суперкубків України.

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