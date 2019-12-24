Українець Олександр Усик не проти розвивати свою акторську кар'єру

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі хотів би знятися в автобіографічному фільмі і готовий зіграти там самого себе.

Про це Усик заявив в інтерв'ю телеканалу «1+1».

"Я не проти і далі брати участь у проектах. Можливо, в сценах, де буде більше слів. Мені це дійсно дуже цікаво. Я занурююся в роль, пропускаю її крізь себе. Якщо чесно, у мене вже є готовий сценарій фільму! Я сам його написав. Вже дуже давно я веду щоденник, в якому записую всі важливі моменти мого життя. І таких щоденників вже чотири", - заявив Усик.

Також він розповів, що сценарій його автобіографії практично готовий.

"Я сам готовий зіграти себе ж, якщо хтось наважиться зняти такий фільм. Адже, як кажуть, якщо хочеш зробити добре, зроби це сам. Мені здається, якщо попрацювати і повчитися акторської майстерності, зможу знову повторити важливі події свого життя. Зможу бути абсолютно різним – і смішним, і серйозним, і сумним», - зазначив український боксер.

Нагадаємо, нещодавно український супертяж Олександр Усик взяв участь в зйомках новорічного випуску «Вечірнього кварталу».

В одному з новорічних номерів Олександр Усик грає роль коханця Олени Кравець. У той же час «чоловік» Олени Євген Кошовий застав «дружину з коханцем» в ліжку, приїхавши на день раніше із відрядження до Польщі.

За сценарієм, дружина провокує чоловіка «набити морду» Усику. Чоловік каже, що поважає боксера і прощає зраду. Усик повідомляє, що без грошей не б'ється.

Усик із задоволенням взяв участь в «Кварталі», а оплески глядачі віддячили боксеру,

Зазначимо, що за підсумками 2018-го ESPN визнав найкращим боксером року в світі Олександра Усика – на той момент, короля крузервейту, який в 2019-му дебютував у суперважкій вазі перемогою над американцем Чаззом Візерспуном.

Раніше екс-чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик розповів, хто, на його думку, є кращим боксером світу. На перше місце у своєму рейтингу кращих Усик поставив українця Василя Ломаченка, а на друге - мексиканця Сауля Альвареса.

Нагадаємо, що експерт оцінив шанси Усика в супертяжах.

Як повідомляла Politeka, раніше був розкрито секрет перемог Усика: «Сало чемпіону привозять ексклюзивне».

Також Politeka писала, що Володимир Кличко оцінив шанси Усика в суперважкій вазі.