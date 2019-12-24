Українець Олександр Усик не проти розвивати свою акторську кар'єру
Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі хотів би знятися в автобіографічному фільмі і готовий зіграти там самого себе.
Про це Усик заявив в інтерв'ю телеканалу «1+1».
"Я не проти і далі брати участь у проектах. Можливо, в сценах, де буде більше слів. Мені це дійсно дуже цікаво. Я занурююся в роль, пропускаю її крізь себе. Якщо чесно, у мене вже є готовий сценарій фільму! Я сам його написав. Вже дуже давно я веду щоденник, в якому записую всі важливі моменти мого життя. І таких щоденників вже чотири", - заявив Усик.
Також він розповів, що сценарій його автобіографії практично готовий.
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"Я сам готовий зіграти себе ж, якщо хтось наважиться зняти такий фільм. Адже, як кажуть, якщо хочеш зробити добре, зроби це сам. Мені здається, якщо попрацювати і повчитися акторської майстерності, зможу знову повторити важливі події свого життя. Зможу бути абсолютно різним – і смішним, і серйозним, і сумним», - зазначив український боксер.
Нагадаємо, нещодавно український супертяж Олександр Усик взяв участь в зйомках новорічного випуску «Вечірнього кварталу».
В одному з новорічних номерів Олександр Усик грає роль коханця Олени Кравець. У той же час «чоловік» Олени Євген Кошовий застав «дружину з коханцем» в ліжку, приїхавши на день раніше із відрядження до Польщі.
За сценарієм, дружина провокує чоловіка «набити морду» Усику. Чоловік каже, що поважає боксера і прощає зраду. Усик повідомляє, що без грошей не б'ється.
Усик із задоволенням взяв участь в «Кварталі», а оплески глядачі віддячили боксеру,
Зазначимо, що за підсумками 2018-го ESPN визнав найкращим боксером року в світі Олександра Усика – на той момент, короля крузервейту, який в 2019-му дебютував у суперважкій вазі перемогою над американцем Чаззом Візерспуном.
Раніше екс-чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик розповів, хто, на його думку, є кращим боксером світу. На перше місце у своєму рейтингу кращих Усик поставив українця Василя Ломаченка, а на друге - мексиканця Сауля Альвареса.
Нагадаємо, що експерт оцінив шанси Усика в супертяжах.
Як повідомляла Politeka, раніше був розкрито секрет перемог Усика: «Сало чемпіону привозять ексклюзивне».
Також Politeka писала, що Володимир Кличко оцінив шанси Усика в суперважкій вазі.