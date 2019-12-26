Капітан збірної України з волейболу Надія Кодола взяла участь у зйомках для еротичного календаря

31-річна українка разом зі своїми одноклубницами по французькому Racing Club de Cannes без сорому роздяглися перед фотографами.

Нещодавно ми писали, що на літній Олімпіаді в Бразилії пройшло змагання різних видів спорту. Серед них і екзотичний і по-справжньому літній – пляжний волейбол. Цей вид спорту з 1993 року включений в олімпійські ігри.

Пляжний волейбол розвинувся як самостійний вид спорту з класичного волейболу, найбільше поширення і офіційний статус отримав варіант гри «два на два».

Крім традиційних для волейболістів стрибучості, хорошої реакції, сили, почуття м'яча, вимагає більшої витривалості, оскільки в грі на піску спортсменам доводиться частіше здійснювати стрибки і ривки, матчі можуть проходити в умовах високої температури, при яскравому сонці, до того ж звичайною практикою є проведення однієї командою декількох ігор в день.

Незважаючи на спеку на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро під палючим сонцем зустрілися збірні європейських команд – італійські та німецькі дівчата в купальниках і представники мусульманського світу - єгиптянки в хіджабах. Агентство Reuters опублікувало фото з гри, яка символічно ототожнює два різних світу.

Нагадаємо, про волейбол: Бразилія декласувала Росію у півфіналі.

Як повідомляла Politeka, наша збірна може увійти в Світову лігу з волейболу.

Також Politeka писала, про пляжний волейбол в купальнику і хіджабі, фото.