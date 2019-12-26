Капітан збірної України з волейболу Надія Кодола взяла участь у зйомках для еротичного календаря
31-річна українка разом зі своїми одноклубницами по французькому Racing Club de Cannes без сорому роздяглися перед фотографами.
Фаворитка Ями з "Танців з зірками" блиснула ідеальним тілом в екстра-міні: "Нічого собі!"
Красуня з Кварталу 95 підняла ногу і засвітила зайве в екстремальному міні: «Гарна, чортовка!»
Каменських створила з Потапом неймовірне: «просто не впізнати», яскраві кадри
Тяжкохвора Волчек перервала мовчання і розповіла про важку залежність: "Пугачова підсадила..."
Нещодавно ми писали, що на літній Олімпіаді в Бразилії пройшло змагання різних видів спорту. Серед них і екзотичний і по-справжньому літній – пляжний волейбол. Цей вид спорту з 1993 року включений в олімпійські ігри.
Пляжний волейбол розвинувся як самостійний вид спорту з класичного волейболу, найбільше поширення і офіційний статус отримав варіант гри «два на два».
Крім традиційних для волейболістів стрибучості, хорошої реакції, сили, почуття м'яча, вимагає більшої витривалості, оскільки в грі на піску спортсменам доводиться частіше здійснювати стрибки і ривки, матчі можуть проходити в умовах високої температури, при яскравому сонці, до того ж звичайною практикою є проведення однієї командою декількох ігор в день.
Незважаючи на спеку на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро під палючим сонцем зустрілися збірні європейських команд – італійські та німецькі дівчата в купальниках і представники мусульманського світу - єгиптянки в хіджабах. Агентство Reuters опублікувало фото з гри, яка символічно ототожнює два різних світу.
Нагадаємо, про волейбол: Бразилія декласувала Росію у півфіналі.
Як повідомляла Politeka, наша збірна може увійти в Світову лігу з волейболу.
Також Politeka писала, про пляжний волейбол в купальнику і хіджабі, фото.