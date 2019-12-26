Гравець збірної України Андрій П'ятов проводить відпустку на Мальдівах
Напередодні дружина воротаря "Шахтаря" Юлія похвалилася спокусливими знімками з приголомшливих пляжів райських островів.
В кадрі фігуриста і засмагла дружина нашого футболіста позує на тлі океану.
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До речі, Збірна України з футболу завершила 2019 рік на 24-му місці в рейтингу ФІФА.
Це п'ятий результат в історії для національної команди нашої країни.
Лише чотири рази до цього "синьо-жовті" закінчували рік на більш високому місці, повідомляє прес-служба УАФ.
Так, у 2006 році українці були на 13-му місці, у 2008-му перебували на 15-й сходинці, в 2009-му були 22-ї, а в 2013 році піднімалися на 18-ту позицію.
Нещодавно ми писали, що красою можуть похвалитися не тільки дружини футболістів, але й самі футболістки.
Одна з них грає в футбол в Україні. Красуня Вікторія Кислова представляє клуб «Євроформат» і виступає на позиції воротаря.
Проте у вільний від футболу час дівчина не проти уявити себе в соцмережах. Причому в самій відвертій формі. Вірніше, навіть без неї. Нещодавно дівчина справила справжній фурор в Instagram, опублікувавши відверті фото.
Вікторія без ніяковості позувала топлес біля дзеркала – її прихильники були в захваті.
Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про Євро-2020.
Як повідомляла Politeka, в УЄФА раніше озвучили рекордний розмір призового фонду Євро-2020.
Також Politeka писала, що УЄФА визначив країну, яка прийме Чемпіонат Європи з футболу в 2024 році.