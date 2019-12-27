Екс-гравець одеського "Чорноморця" Сіто Рієра негативно висловився про рівень життя в Україні

Свій коментар він дав виданню AS.

Іспанський нападник більше двох років (з січня 2012-го по березень 2014-го) грав у Прем'єр-лізі України, зумівши дістатися з "моряками" до фіналу Кубка України, а також зіграти в груповому етапі Ліги Європи і вийти в плей-офф.

Своєю причиною відходу з клубу він назвав загострення конфлікту України та Росії.

"Я до сих пір пам'ятаю свої останні дні в Україні. Ми вибили ПСВ з єврокубків, і нам довелося зіграти з "Ліоном". Ми були в центрі подій, коли конфлікт Росії та України загострилася. Тому з сім'єю переїхали в Туреччину, а друзів попросив підібрати кинутий мною BMW X5", - заявив він.

Крім того, футболіст вважає, що в Україні є тільки два міста, в яких можна жити добре

"Україна - це зіпсована країна. Є тільки два міста, в яких можна жити добре, і один з них - Одеса. Це щось на зразок української Ібіци, де є морські пляжі. Люди там дуже закриті і не розкриваються. Треба бути дуже сильним морально, щоб адаптуватися до таких реалій", - розповів футболіст.

Раніше ми повідомляли, що дооманда українського футболіста Романа Зозулі не вийшла на другий тайм поєдинку в Мадриді через потік образ на адресу футболіста.

Матч 20-го туру іспанської Сегунди між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" в Мадриді був зірваний через мерзенного поведінки фанатів щодо українського форварда Романа Зозулі.

Незважаючи на безглузду поведінку фанатів Райо, український форвард гідно витримав це тиск. Залишаючи поле в перерві під свист і образливі вигуки, Роман приклав руку до вуха. Українець продемонстрував силу духу і не піддався на провокації.

Напомним, ранее Зозуля заговорил на испанском и прокомментировал свой переход.

Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.

Также Politeka писала о том, что украинский футболист стал героем в Испании.