Український футболіст Олексій Дитятьєв звернувся з побажаннями якнайшвидшого завершення війни на сході України



Як передає Politeka.net, таку заяву він зробив на Youtube-каналі Espreso.TV. ( щоб переглянути відео доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, воювати, нехай навіть з тими, хто на це заслуговує, ненормально.

"Хочу побажати миру над головою. Хочу побажати здоров'я. Нам більше нічого не треба. Кожна людина може все зробити. Руки, ноги є - можна працювати. Головне, щоб було здоров'я і мир у країні. Бо скільки можна вже? Це ненормально — у XXI столітті воювати. Нехай навіть з тими, хто на це заслуговує", — висловився футболіст.

Раніше екс-гравець одеського "Чорноморця" Сіто Рієра негативно висловився про рівень життя в Україні.

Футболіст вважає, що в Україні є тільки два міста, в яких можна жити добре

"Україна - це зіпсована країна. Є тільки два міста, в яких можна жити добре, і один з них - Одеса. Це щось на зразок української Ібіци, де є морські пляжі. Люди там дуже закриті і не розкриваються. Треба бути дуже сильним морально, щоб адаптуватися до таких реалій", - розповів футболіст.



Раніше ми повідомляли, що команда українського футболіста Романа Зозулі не вийшла на другий тайм поєдинку в Мадриді через потік образ на адресу футболіста.

Попри безглузду поведінку фанатів Райо, український форвард гідно витримав це тиск. Залишаючи поле в перерві під свист і образливі вигуки, Роман приклав руку до вуха. Українець продемонстрував силу духу і не піддався на провокації.

Нагадаємо, раніше Зозуля заговорив іспанською та прокоментував свій перехід.

Як повідомляла Politeka, Зозуля ледь не позбавив футболіста чоловічої гідності.

Також Politeka писала про те, що український футболіст став героєм в Іспанії.





