Тоні Фергюсон опублікував відео з тренування, на якому показав прийоми, які планує застосувати в бою з росіянином Хабібом Нурмагомедовим

"Їм весело, вони вважають це грою, сміються. Але тепер їх замкнуть зі мною в клітці. І на цей раз більше, ніж на три раунди. Сім разів відміряй, один раз відріж. Йду за Хабібом", – підписав відеоролик Фергюсон.

Титульний бій у легкій вазі між діючим чемпіоном Нурмагомедовым і Фергюсоном відбудеться на турнірі UFC 249 у Нью-Йорку 18 квітня.

До речі, чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов може завершити кар'єру після бою проти американця Тоні Фергюсона.



За словами Нурмагомедова, цей бій може стати останнім у кар'єрі.



"Це ми вже надто далеко заглядаємо. Чесно кажучи, не люблю настільки далекосяжні плани будувати. Завжди реально дивлюся на речі.

До бою з Тоні Фергюсоном теж потрібно дожити. До нього практично півроку, п'ять місяців. Так що подивимося. Думаю, може, після нього нічого і не буде вже", - заявив Нурмагомедов.

До речі, Дейна Уайт, голова UFC, розповів, що реванш Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора може статися зовсім скоро.

Це відбудеться в тому випадку, якщо обидва бійця переможуть в майбутніх поєдинках.

Нагадаємо, Макгрегор проведе боксерський поєдинок: подробиці.

Як повідомляла Politeka, Мейвезер потряс гучною заявою про повернення на ринг.

Також Politeka писала, наступний бій Нурмагомедова: озвучені всі варіанти.