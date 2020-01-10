Тоні Фергюсон опублікував відео з тренування, на якому показав прийоми, які планує застосувати в бою з росіянином Хабібом Нурмагомедовим
"Їм весело, вони вважають це грою, сміються. Але тепер їх замкнуть зі мною в клітці. І на цей раз більше, ніж на три раунди. Сім разів відміряй, один раз відріж. Йду за Хабібом", – підписав відеоролик Фергюсон.
Титульний бій у легкій вазі між діючим чемпіоном Нурмагомедовым і Фергюсоном відбудеться на турнірі UFC 249 у Нью-Йорку 18 квітня.
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До речі, чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов може завершити кар'єру після бою проти американця Тоні Фергюсона.
За словами Нурмагомедова, цей бій може стати останнім у кар'єрі.
"Це ми вже надто далеко заглядаємо. Чесно кажучи, не люблю настільки далекосяжні плани будувати. Завжди реально дивлюся на речі.
До бою з Тоні Фергюсоном теж потрібно дожити. До нього практично півроку, п'ять місяців. Так що подивимося. Думаю, може, після нього нічого і не буде вже", - заявив Нурмагомедов.
До речі, Дейна Уайт, голова UFC, розповів, що реванш Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора може статися зовсім скоро.
Це відбудеться в тому випадку, якщо обидва бійця переможуть в майбутніх поєдинках.
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