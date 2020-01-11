Українські боксери відомі не тільки своїми перемогами на рингу, але своїми сім'ями і красунями-дружинами

Катерина Усик

Катерина і Олександр познайомилися ще в школі, а в минулому році відзначили десяту річницю весілля. У них троє дітей - Кирило, Михайло і Єлизавета.

Дар'я Гвоздик

Дарина та Олександр Гвоздик разом вже 15 років. Пара виховує трьох дітей.

Олена Ломаченко

Василь Ломаченко познайомився з майбутньою дружиною Оленою в спортзалі. Дівчина займалася спортивною акробатикою. Тоді обом було по 10 років. Зараз у них двоє дітей.

Ліана Берінчик

Денис Берінчик познайомився з шикарною брюнеткою в Буковелі, і цілий рік домагався її розташування. Ліана і Денис одружилися в 2016 році, і виховують дочку Мадіну.

Також ми писали, що український боксер Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною Хмелівською взяв участь у невеликій фотосесії.

Кримчанин попозував для київського фотографа Олени Сергєєвої і викликав справжній фурор в Instagram. Фанати не змогли пройти повз відвертого вбрання Катерини, відзначивши її розкішне декольте.

Користувачі мережі захоплювалися красою пари. Але деякі зазначили, що у дружини Усика надто відкрите плаття.





"Прекрасна пара!", " Як на мене занадто відкрите плаття....з повагою до Саші".

Крім того, ми писали, що український боксер-професіонал Олександр Гвоздик називає свою дружину кращим другом.

Сашко зі своєю дружиною Дариною разом вже більше 14 років. У них троє дітей — два сини Дмитро і Михайло, дочка Ганна. Дарина теж з Харкова, де закінчила Харківський національний університет міського господарства.

У 2014 році вона разом з чоловіком переїхала до США. В інтерв'ю Олександр зізнавався, що на той момент вона стала одним з небагатьох його друзів. Разом вони стали проводити більше вільного часу і багато подорожувати.

Сторінка Дар'ї в соціальних мережах не схожа типовий акаунт дружини спортсмена, який звикла бачити українська аудиторія. Майже повністю стрічка фотографій Дар'ї складається з кадрів з подорожей і там немає відвертих фото.

Нагадаємо, що дружина Усика без сорому похвалилася шикарними формами.

Як повідомляла Politeka, раніше дружина екс-динамівця зняла все зайве, засвітивши шикарні форми.

Також Politeka писала, що українська легкоатлетка похвалилася божественної фігурою на тренуванні.