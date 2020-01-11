Німецький футболіст американського футбольного клубу «Гастинг Бронкос» Ерік Биригитти загинув під час відпустки в Австралії

Наголошується, що зірка футболу відпочивав з друзями у себе на батьківщині.

Як пишуть ЗМІ, 21-річний футболіст прогулювався по скелястому березі, але несподівано послизнувся і впав з обриву у воду. Його практично відразу ж віднесло течією в море.

Друзі футболіста намагалися його врятувати, але у них нічого не вийшло. За тим на місце події були викликані поліція і рятувальні служби.

Лише вночі того ж дня були знайдені останки спортсмена. За попередньою інформацією, у відкритому морі на Биригитти напали акули і з'їли його. Чи був футболіст живий у той момент, не повідомляється.

«Гастинг Бронкос» вже висловив співчуття родині футболіста.

Раніше повідомлялося, що пішов з життя колишній нападник збірної Нігерії з футболу Айзек Промис.

Відомий футболіст, який ставав призером Олімпійських ігор, раптово помер у віці 31 року.

Трагедія сталася в США, де нігерійський футболіст в останні роки відстоював честь місцевих клубів другого дивізіону. Причиною смерті спортсмена назвали серцевий напад.

Айзек Промис практично всю свою кар'єру провів у Туреччині, де виступав за ряд клубів, зокрема за Генчлербірлігі, Трабзонспор і Манісаспор. Також грав в Саудівській Аравії за Аль-Ахлі.

Найбільшого успіху нападник досяг зі збірною Нігерії, у складі якої став срібним призером Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні.

Нагадаємо також, 23-річний чемпіон Еквадору загинув у страшній ДТП. Трагедія сталася по дорозі з Эсмеральдаса в Чонтадур. Машина з Едісоном і двома іншими людьми врізалася в ліхтарний стовп. Реальпе їхав після зустрічі з сім'єю.

Нагадаємо, раніше в Англії помер один із кращих воротарів в історії світового футболу Гордон Бенкс.

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