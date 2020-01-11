Німецький футболіст американського футбольного клубу «Гастинг Бронкос» Ерік Биригитти загинув під час відпустки в Австралії
Наголошується, що зірка футболу відпочивав з друзями у себе на батьківщині.
Як пишуть ЗМІ, 21-річний футболіст прогулювався по скелястому березі, але несподівано послизнувся і впав з обриву у воду. Його практично відразу ж віднесло течією в море.
Друзі футболіста намагалися його врятувати, але у них нічого не вийшло. За тим на місце події були викликані поліція і рятувальні служби.
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Лише вночі того ж дня були знайдені останки спортсмена. За попередньою інформацією, у відкритому морі на Биригитти напали акули і з'їли його. Чи був футболіст живий у той момент, не повідомляється.
«Гастинг Бронкос» вже висловив співчуття родині футболіста.
Раніше повідомлялося, що пішов з життя колишній нападник збірної Нігерії з футболу Айзек Промис.
Відомий футболіст, який ставав призером Олімпійських ігор, раптово помер у віці 31 року.
Трагедія сталася в США, де нігерійський футболіст в останні роки відстоював честь місцевих клубів другого дивізіону. Причиною смерті спортсмена назвали серцевий напад.
Айзек Промис практично всю свою кар'єру провів у Туреччині, де виступав за ряд клубів, зокрема за Генчлербірлігі, Трабзонспор і Манісаспор. Також грав в Саудівській Аравії за Аль-Ахлі.
Найбільшого успіху нападник досяг зі збірною Нігерії, у складі якої став срібним призером Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні.
Нагадаємо також, 23-річний чемпіон Еквадору загинув у страшній ДТП. Трагедія сталася по дорозі з Эсмеральдаса в Чонтадур. Машина з Едісоном і двома іншими людьми врізалася в ліхтарний стовп. Реальпе їхав після зустрічі з сім'єю.
Нагадаємо, раніше в Англії помер один із кращих воротарів в історії світового футболу Гордон Бенкс.
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