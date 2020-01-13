Півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Тарас Степаненко оригінально привітав свого сина з днем ​​народження

Футболіст незвично підписав своє привітання під фото «З Днем Народження, Бичок. Будь ласка залишайся таким же добрим, веселим і трохи «космонавтом», а найголовніше - вистачить мене бити, буду знімати побої».

Перед виходом з відпустки Степаненко закотив в Києві веселу вечірку в стилі Супер Маріо в честь дня народження сина Святослава, якому виповнилось 5 років. Гостей свята зустрічали дві величезні фігури Маріо з надувних кульок. Крім цього, до сина футболіста прийшли аніматори в костюмах героя. Вечірка проходила під гаслом «Супер Свят». Під час святкування іменинник і його гості виконали ударну партію на барабанах. Судячи з фото свято юному сину сподобався.

Підписники Степаненка в Instagram також приєдналися до привітань: «Вітаю Тарас з синочком», «З днем ​​народження Чемпіона, бажаю що б він залишався таким же веселим, добрим, милим, що б він радував вас своїми успіхами в навчанні, і в спорті», «Вітаю !!!», «З іменинником».

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