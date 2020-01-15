Український небитий супертяж Олександр Усик дав інтерв'ю в якому розповів про віру та особисту боротьбу із земними спокусами

З його розповіддю можна ознайомитись на Youtube-каналі «ВІТРАЖІ».

"Прошу Всевишнього про смирення. Прошу його, щоб гнав дурні думки з моєї голови. Щоб допоміг мені пройти той шлях православного християнина, яким є сам Всевишній. Ось прошу його про це, а спокус дуже багато, кожен день. Я навіть думаю про це ", - заявив Усик.

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«Чисто теоретично, припустимо: підійшла якась симпатична дівчинка до мене: "О, привіт!", Туди-сюди, починає загравати. А я у відповідь" Ні! Я православний! Мені не можна з тобою спілкуватися". Нічого цього не буде. Я просто покажу всім своїм виглядом, що повинна бути дистанція. У мене є, кого я обіймаю і люблю, і плекаю, протягом усього земного життя», - сказав Усик.

У коментарях під відео глядачі пишуть: «САША - еталон і образ справжнього чоловіка !!!», «Слава Богу, що є такі молоді люди-це наше майбутнє!», «Усик, ну чому ти малорос?! Де в тебе гордий волелюбний дух українця? якщо твої предки не постраждали від голодоморів, якщо твої предки не потрапили під репресії, якщо твої близькі не постраждали від війни на Донеччині - то невже так складно як мінімум проявляти розуміння і солідарність? невже ти не маєш ні розуму, ні совісті, зрозуміти ХТО і ДЕ цей ворог, і що твій Онуфрій є ПРЯМИМ голосом цього ворога в Україні ... тьху млинець, настрій зіпсував».

Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував в суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український важковаговик достроково переміг Чазза Уїзерспуна. Суперник просто відмовився виходити на ринг після 7 раунду. У цій битві Усик відмінно працював ногами, і суперник за ним по попросту не встигав.

В даний момент, для Усика в пріоритеті чемпіонський бій з Ентоні Джошуа. Якщо, найближчим часом, цей поєдинок не відбудеться, то наступним суперником українця, швидше за все, стане Дерек Чісора. Переговори між бійцями тривають.

Нагадаємо, що експерт оцінив шанси Усика в супертяжах.

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